Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Славен Белупо: обзор матча 12 апреля 2026

Вараждин
12.04.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Славен Белупо
12' I. Tavares 77' I. Mamut (П)
39' L. Crepulja
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Славен Белупо
Завершен
Желтая карточка
Luka Škaričić
90' +2
90'
+3'
86'
Замена
Marko Aščić ️️️️➡️️ Josip Mitrović
86'
Замена
Karlo Išasegi ️️️️➡️️ Filip Krušelj
Замена
Mario Mladenovski ️️️️➡️️ Ivan Mamut
83'
Замена
Грегор Сикошек ️️️️➡️️ Antonio Boršić
79'
Замена
Силвио Илинкович ️️️️➡️️ Давид Пуцлин
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1! Ivan Mamut
77'
68'
Желтая карточка
L. Bosnjak
66'
Замена
L. Bosnjak ️️️️➡️️ Ivan Ćubelić
Желтая карточка
Ivan Mamut
65'
Замена
Петар Бочкай ️️️️➡️️ I. Tavares
64'
Замена
Tomislav Duvnjak ️️️️➡️️ L. Mamic
64'
47'
Желтая карточка
L. Crepulja
45'
+4'
39'
ГОЛ! 1:1! L. Crepulja
35'
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Ален Гргич
34'
Травма
Ален Гргич
ГОЛ! 1:0! I. Tavares
Пас отдал Ivan Canjuga
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
22
L. Mamic
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
17
Filip Mažar
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
3-1-2-1-3
1
23
14
25
6
Пуцлин
22
28
7
Вук
4
17
38
2-2-1-5
31
Хаджикич
18
6
4
21
27
Гргич
17
7
11
15
4
25
20
Сикошек
20
Сикошек
25
17
13
13
17
22
8
8
22
6
Пуцлин
15
Илинкович
15
Илинкович
6
Пуцлин
38
12
Бочкай
12
Бочкай
38
18
33
33
18
15
24
24
15
23
23
11
29
29
11
27
Гргич
26
26
27
Гргич
Остались в запасе
Вараждин
Славен Белупо
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Вараждин - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
18
Количество передач
389
339
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1696
Новости команд
Все
Вараждин
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+