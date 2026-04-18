Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Вуковар: обзор матча 18 апреля 2026

Истра 1961
18.04.2026, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Вуковар
21' V. Rozić
36' Š. Butić 75' J. Puljic (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Вуковар
Конец матча
Желтая карточка
А. Обандо
90' +18
90' +14
Гол отменен - игра рукой
R. Gonzalez
90' +7
Желтая карточка
M. Bulat
90' +6
Замена
К. Чалханоглу ️️️️ K. Čabrajić
Гол отменен - фол
A. Maurić
90'
90'
+11'
87'
Замена
A. Jurilj ️️️️ Š. Butić
81'
Желтая карточка
L. Kulušić
Замена
А. Обандо ️️️️ V. Rozić
81'
Замена
G. Albarracín ️️️️ Л. Штулац
81'
78'
Замена
L. Kulušić ️️️️ L. Banovec
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2! J. Puljic
Замена
S. Goričan ️️️️ Э. Фредериксен
67'
Желтая карточка
S. Loncar
49'
Второй тайм
45'
Желтая карточка
V. Čaić
45'
+1'
36'
ГОЛ! 1:1! Š. Butić
Пас отдал М. Живкович
31'
Желтая карточка
J. Puljic
ГОЛ! 1:0! V. Rozić
Пас отдал S. Loncar
21'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
10
S. Loncar
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
28
L. Banovec
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Вуковар
12
Dominik Damjanović
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
50
J. Spoljaric
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
4-1-3-1-1
1
97
Кадушич
38
26
Хайстер
24
23
Штулац
10
8
7
17
Фредериксен
9
Превляк
3-5-1-1
1
5
Власенко
14
Живкович
20
10
13
77
Шабани
35
27
28
21
17
Фредериксен
11
11
17
Фредериксен
23
Штулац
25
25
23
Штулац
7
29
Обандо
29
Обандо
7
20
7
Чалханоглу
7
Чалханоглу
20
28
11
11
28
27
19
19
27
Остались в запасе
Истра 1961
Вуковар
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Dominik Damjanović
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
50
J. Spoljaric
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Остались в запасе
12
Dominik Damjanović
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
50
J. Spoljaric
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
24
N. Pajvancic
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Истра 1961 - Вуковар
2
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
2
Количество передач
560
229
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1255
Новости команд
Все
Истра 1961
Вуковар
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+