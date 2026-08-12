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«Ильвес» — «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:31
Ильвес - Риека
13 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
победа «Риеки»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ильвесом» и «Риекой» пройдет 13 августа в Тампере на стадионе «Таммела». Хозяева из Финляндии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом они демонстрируют впечатляющую домашнюю форму – четыре победы подряд на своем поле. Гости из Хорватии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они выиграли девять последних матчей подряд, забивают в девяти встречах и не пропускают в шести из восьми последних игр. Сможет ли финский клуб использовать фактор родных трибун и прервать победную серию соперника, или «Риека» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Ильвеса» говорит их впечатляющая домашняя форма. Финский клуб выиграл четыре последних матча на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Оборона хозяев действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола за матч. В первом матче «Ильвес» уступил минимально (0-1), но при этом не позволил сопернику создать большое количество моментов. В чемпионате Финляндии команда также выглядит уверенно: победы над «Мариехамн» (2-0) и «Лахти» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Однако атака хозяев не отличается высокой результативностью – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, что против такой защиты, как у «Риеки», выглядит серьезной проблемой.

«Риека» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Хорватский клуб выиграл девять последних матчей подряд, что является впечатляющей серией. Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в девяти последних матчах. Оборона «Риеки» выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а в шести из восьми последних матчей не пропускают вовсе. В первом матче «Риека» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Ильвесу» создать серьезных моментов. В чемпионате Хорватии команда также на ходу: победа над «Рудешем» (2-1) продолжает их победную серию. Разница в классе между хорватским клубом и финским очевидна, и «Риека» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Риеки». Хорватский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Ильвес» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Риека» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Риека» одержала минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает хорватскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Риеки» впечатляет: девять побед подряд, 0,20 пропущенных гола за игру и сухая серия в шести из восьми последних матчей. «Ильвес» дома стабилен (четыре победы подряд), но их атака слишком слаба (1,00 гола за игру), что против такой защиты, как у «Риеки», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество хорватов в один мяч, финскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Риека
1 : 0
06.08.2026
Ильвес
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Ильвес
1 : 1
13.08.2026
Риека
Лига конференций, 3 раунд
Ильвес
1 : 1
13.08.2026
Риека
Лига конференций, 3 раунд
Риека
1 : 0
06.08.2026
Ильвес

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
12
Faris Krkalić
ВР
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Ville Kumpu
ЦЗ
6
Йиандро Раап
ЦЗ
25
Sebastian Suvanne
ЦЗ
22
Oskari Multala
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
3
Matias Rale
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
6
B. Pavic
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
4
Нико Янкович
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Ильвес
13
Kalle Wallius
ЦЗ
19
Abdoul Goudouss Bamba
ЦЗ
17
Stanislav Baranov
ЦП
33
Yacouba Sacko
ЦП
28
Jesse Kilo
ЦП
45
Elias Tamminen
ЦФ
11
Hamidou Coulibaly
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Риека
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
14
Амер Гояк
АП
10
Тони Фрук
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
15
Goran Grulović
ЦФ
3-2-2-3
12
24
6
Раап
25
5
Вяйсянен
4
22
9
13
Канга
14
3
4-1-2-1-2
99
22
Орек
23
Ласицкас
5
45
Майсторович
34
Деветак
6
26
Дантас
4
Янкович
21
18
Аду-Аджей
24
19
19
24
25
17
17
25
14
11
11
14
9
9
Риски
9
Риски
9
23
Ласицкас
14
Гояк
14
Гояк
23
Ласицкас
21
8
8
21
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
Остались в запасе
Ильвес
Риека
13
Kalle Wallius
ЦЗ
33
Yacouba Sacko
ЦП
28
Jesse Kilo
ЦП
45
Elias Tamminen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
10
Тони Фрук
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
15
Goran Grulović
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
13
Kalle Wallius
ЦЗ
33
Yacouba Sacko
ЦП
28
Jesse Kilo
ЦП
45
Elias Tamminen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
10
Тони Фрук
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
15
Goran Grulović
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Желько Сопич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риеки». Хорватский клуб находится в феноменальной форме (девять побед подряд), забивает в девяти встречах и практически не пропускает (0,20 гола за игру). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в атаке (1,00 гола за игру) и уступают в классе. Учитывая, что «Риека» уже выиграла первый матч и обладает надежной защитой, гости должны подтвердить свой статус фаворита и одержать победу, которая оформит их выход в следующий раунд. Ставка: победа «Риеки» с коэффициентом 1,75.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ильвесом» и «Риекой» состоится 13 августа 2026 года в Тампере на стадионе «Таммела» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Ильвес» – «Риека»: смотреть онлайн

1.75
победа «Риеки»
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Риека Ильвес
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