Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ильвесом» и «Риекой» пройдет 13 августа в Тампере на стадионе «Таммела». Хозяева из Финляндии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом они демонстрируют впечатляющую домашнюю форму – четыре победы подряд на своем поле. Гости из Хорватии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они выиграли девять последних матчей подряд, забивают в девяти встречах и не пропускают в шести из восьми последних игр. Сможет ли финский клуб использовать фактор родных трибун и прервать победную серию соперника, или «Риека» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Ильвеса» говорит их впечатляющая домашняя форма. Финский клуб выиграл четыре последних матча на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Оборона хозяев действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола за матч. В первом матче «Ильвес» уступил минимально (0-1), но при этом не позволил сопернику создать большое количество моментов. В чемпионате Финляндии команда также выглядит уверенно: победы над «Мариехамн» (2-0) и «Лахти» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Однако атака хозяев не отличается высокой результативностью – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, что против такой защиты, как у «Риеки», выглядит серьезной проблемой.

«Риека» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Хорватский клуб выиграл девять последних матчей подряд, что является впечатляющей серией. Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в девяти последних матчах. Оборона «Риеки» выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а в шести из восьми последних матчей не пропускают вовсе. В первом матче «Риека» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Ильвесу» создать серьезных моментов. В чемпионате Хорватии команда также на ходу: победа над «Рудешем» (2-1) продолжает их победную серию. Разница в классе между хорватским клубом и финским очевидна, и «Риека» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Риеки». Хорватский клуб имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Ильвес» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной защиты соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Риека» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Риека» одержала минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает хорватскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Риеки» впечатляет: девять побед подряд, 0,20 пропущенных гола за игру и сухая серия в шести из восьми последних матчей. «Ильвес» дома стабилен (четыре победы подряд), но их атака слишком слаба (1,00 гола за игру), что против такой защиты, как у «Риеки», выглядит критическим недостатком. Учитывая разницу в классе и преимущество хорватов в один мяч, финскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риеки». Хорватский клуб находится в феноменальной форме (девять побед подряд), забивает в девяти встречах и практически не пропускает (0,20 гола за игру). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в атаке (1,00 гола за игру) и уступают в классе. Учитывая, что «Риека» уже выиграла первый матч и обладает надежной защитой, гости должны подтвердить свой статус фаворита и одержать победу, которая оформит их выход в следующий раунд. Ставка: победа «Риеки» с коэффициентом 1,75.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ильвесом» и «Риекой» состоится 13 августа 2026 года в Тампере на стадионе «Таммела» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.