Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Локомотива: обзор матча 01 марта 2026

Риека
01.03.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Локомотива
13' Т. Дантас 90+6' Д. Аду-Аджей
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Локомотива
Конец матча
ГОЛ! 2:0! Д. Аду-Аджей
Пас отдал Т. Дантас
90' +6
Желтая карточка
A. Barco
90'
90'
+8'
89'
Замена
M. Sušak ️️️️ М. Вешович
89'
Замена
M. Situm ️️️️ M. Subotić
86'
Желтая карточка
T. Jukić
Замена
А. Гояк ️️️️ Т. Фрук
67'
Замена
Д. Аду-Аджей ️️️️ A. Matej Jurić
62'
Замена
С. Виньято ️️️️ Г. Рукавина
61'
Желтая карточка
Т. Фрук
54'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
46'
Замена
С. Радельич ️️️️ А. Майсторович
46'
46'
Замена
L. Belcar ️️️️ И. Сабра
46'
Замена
А. Трайковски ️️️️ L. Dajčer
Второй тайм
45'
+4'
ГОЛ! 1:0! Т. Дантас
Пас отдал A. Matej Jurić
13'
7'
Гол отменен - офсайд
М. Вешович
5'
Желтая карточка
A. Stojaković
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
14
Амер Гояк
АП
19
Самуэле Виньято
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Зломислич
23
Ласицкас
45
Майсторович
51
Хушич
55
34
Деветак
26
Дантас
11
Рукавина
10
Фрук
77
7
3-2-3-3
20
Колингер
30
23
Вешович
5
33
Каменович
6
10
17
Паяч
9
Сабра
15
12
45
Майсторович
6
Радельич
6
Радельич
45
Майсторович
24
24
10
Фрук
14
Гояк
14
Гояк
10
Фрук
11
Рукавина
19
Виньято
19
Виньято
11
Рукавина
77
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
77
9
Сабра
28
28
9
Сабра
23
Вешович
11
11
23
Вешович
30
7
Трайковски
7
Трайковски
30
10
18
18
10
Остались в запасе
Риека
Локомотива
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Риека - Локомотива
4
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
5
Количество передач
324
456
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4986
Новости команд
Все
Риека
Локомотива
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+