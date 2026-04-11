Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Истра 1961: обзор матча 11 апреля 2026

Локомотива
11.04.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Истра 1961
18' М. Хайстер (АГ) 45+1' B. Boskovic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Истра 1961
Завершен
Замена
Teodor Kralevski ️️️️➡️️ Mario Situm
90' +3
Замена
Димитрийе Каменович ️️️️➡️️ Matija Subotić
90' +3
90'
+5'
Желтая карточка
Mario Situm
80'
Замена
Marcel Lorber ️️️️➡️️ B. Boskovic
80'
Замена
Ибрагим Сабра ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
79'
73'
Желтая карточка
Gustavo Albarracín
Замена
Mario Situm ️️️️➡️️ Яков-Антон Василь
71'
66'
Замена
Лео Штулац ️️️️➡️️ Antonio Maurić
66'
Замена
Gustavo Albarracín ️️️️➡️️ Israel Ayuma
Красная карточка
Tino Jukić
64'
56'
Замена
Charles Adah Agada ️️️️➡️️ Dukan Ahmeti
Желтая карточка
B. Boskovic
50'
46'
Замена
Niko Šepić ️️️️➡️️ Rene Hrvatin
46'
Замена
Аллен Обандо ️️️️➡️️ Эмиль Фредериксен
ГОЛ! 2:0! B. Boskovic
Пас отдал Марко Паяч
45' +1
45'
+2'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Марсель Хайстер
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
(К) ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
13
Niko Šepić
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
4-4-1-2
20
Колингер
30
23
Вешович
5
10
17
Паяч
28
6
29
Василь
15
12
3-4-1-2
1
3
24
26
Хайстер
8
20
11
18
17
Фредериксен
44
9
Превляк
10
33
Каменович
33
Каменович
10
2
2
6
14
14
6
29
Василь
18
18
29
Василь
15
9
Сабра
9
Сабра
15
44
13
13
44
8
23
Штулац
23
Штулац
8
18
25
25
18
20
77
77
20
17
Фредериксен
29
Обандо
29
Обандо
17
Фредериксен
Остались в запасе
Локомотива
Истра 1961
32
Luka Savatovic
ВР
19
F. Posavac
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
19
F. Posavac
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Локомотива - Истра 1961
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
4
0
Количество передач
335
434
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.78
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
240
Новости команд
Все
Локомотива
Истра 1961
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+