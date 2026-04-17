Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Локомотива: обзор матча 17 апреля 2026

Горица
17.04.2026, пятница, 16:30
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Локомотива
36' M. Sušak 68' Я. Василь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Локомотива
Завершен
90'
+3'
89'
Замена
Marcel Lorber ️️️️➡️️ Яков-Антон Василь
89'
Замена
Teodor Kralevski ️️️️➡️️ Matija Subotić
Замена
M. Gashi ️️️️➡️️ Bruno Bogojević
84'
81'
Желтая карточка
Денис Колингер
78'
Замена
D. Vukovic ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
Замена
Luka Vrzić ️️️️➡️️ Ante Kavelj
78'
77'
Травма
Aleks Stojaković
68'
Замена
Ибрагим Сабра ️️️️➡️️ Mirko Sušak
68'
ГОЛ! 0:2! Яков-Антон Василь
Пас отдал Aleks Stojaković
67'
Травма
Mirko Sušak
Замена
Stjepan Kucis ️️️️➡️️ Ognjen Bakić
64'
Замена
Ivan Fiolić ️️️️➡️️ T. Epailly
64'
Желтая карточка
Jurica Pršir
52'
Замена
Анте Эрцег ️️️️➡️️ Wisdom Sule
46'
45'
+2'
36'
ГОЛ! 0:1! Mirko Sušak
Пас отдал Leon Belcar
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-4-3
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
36
25
64
7
11
10
22
3-5-1-2
23
Вешович
20
Колингер
30
6
11
28
17
Паяч
10
29
Василь
15
12
7
14
14
7
64
18
18
64
11
50
Эрцег
50
Эрцег
11
36
20
20
36
25
99
99
25
10
2
2
10
29
Василь
14
14
29
Василь
11
9
Сабра
9
Сабра
11
15
30
30
15
Остались в запасе
Горица
Локомотива
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Горица - Локомотива
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
456
410
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.25
2.42
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
670
Новости команд
Все
Горица
Локомотива
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+