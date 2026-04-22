Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Динамо Загреб: обзор матча 22 апреля 2026

Истра 1961
22.04.2026, среда, 21:15
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
23' Л. Стойкович 45' Д. Бельо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Динамо Загреб
Конец матча
90'
+3'
Замена
G. Albarracín ️️️️ Л. Штулац
88'
Замена
F. Taraba ️️️️ А. Кадушич
80'
Замена
D. Ahmeti ️️️️ A. Maurić
80'
80'
Замена
М. Бакрар ️️️️ M. Lisica
Замена
S. Goričan ️️️️ V. Rozić
71'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ Э. Фредериксен
70'
66'
Замена
F. Topić ️️️️ А. Ходжа
46'
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
Второй тайм
45'
ГОЛ! 0:2! Д. Бельо
Пас отдал А. Ходжа
45'
+1'
23'
ГОЛ! 0:1! Л. Стойкович
Пас отдал С. Домингес
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
4
Лука Стойкович
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
4-1-3-1-1
1
97
Кадушич
38
26
Хайстер
3
23
Штулац
8
10
7
17
Фредериксен
9
Превляк
2-3-2-3
1
Ливакович
25
36
Домингес
3
14
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
4
Стойкович
15
21
9
Бельо
97
Кадушич
24
24
97
Кадушич
7
11
11
7
8
20
20
8
23
Штулац
25
25
23
Штулац
17
Фредериксен
77
77
17
Фредериксен
11
Ходжа
30
30
11
Ходжа
8
Зайц
14
14
8
Зайц
21
71
Бакрар
71
Бакрар
21
Остались в запасе
Истра 1961
Динамо Загреб
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
32
Dominik Celija
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
32
Dominik Celija
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Истра 1961 - Динамо Загреб
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
428
602
Сейвы
5
0
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
1.76
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
3438
Новости команд
Все
Истра 1961
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+