Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Вараждин: обзор матча 20 марта 2026

Истра 1961
20.03.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Вараждин
78' М. Хайстер 80' Й. Радошевич
11' A. Latković
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Вараждин
Конец матча
90'
+5'
Замена
F. Taraba ️️️️ С. Превляк
86'
84'
Замена
F. Jose Quissequel ️️️️ R. Punčec
83'
Замена
П. Бочкай ️️️️ I. Canjuga
Замена
I. Ayuma ️️️️ Э. Фредериксен
81'
ГОЛ! 2:1! Й. Радошевич
80'
ГОЛ! 1:1! М. Хайстер
78'
69'
Замена
M. Marina ️️️️ A. Latković
Замена
А. Обандо ️️️️ Л. Штулац
69'
62'
Замена
M. Mladenovski ️️️️ Г. Сикошек
Замена
D. Ahmeti ️️️️ S. Loncar
46'
Замена
V. Rozić ️️️️ S. Goričan
46'
46'
Замена
A. Boršić ️️️️ I. Tavares
Второй тайм
45'
+4'
Желтая карточка
Й. Радошевич
27'
23'
Гол отменен - фол
I. Canjuga
11'
ГОЛ! 0:1! A. Latković
Пас отдал F. Maglica
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
10
S. Loncar
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
28
Ivan Canjuga
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
4-1-3-1-1
1
97
Кадушич
38
26
Хайстер
3
23
Штулац
5
Радошевич
10
11
17
Фредериксен
9
Превляк
3-4-1-2
1
23
14
20
Сикошек
8
22
10
28
7
Вук
38
4
9
Превляк
24
24
9
Превляк
11
7
7
11
10
20
20
10
17
Фредериксен
18
18
17
Фредериксен
23
Штулац
29
Обандо
29
Обандо
23
Штулац
38
25
25
38
20
Сикошек
13
13
20
Сикошек
10
24
24
10
28
12
Бочкай
12
Бочкай
28
14
18
18
14
Остались в запасе
Истра 1961
Вараждин
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Истра 1961 - Вараждин
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
0
Количество передач
366
424
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
76
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1572
Новости команд
Все
Истра 1961
Вараждин
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+