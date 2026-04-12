Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Осиек: обзор матча 12 апреля 2026

Риека
12.04.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Осиек
4' S. Akere 90+4' N. Omerović
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Осиек
Завершен
90' +4
ГОЛ! 0:2! Nail Omerović
Пас отдал S. Mikolcic
90'
+4'
Желтая карточка
Младен Деветак
85'
78'
Замена
Emin Hasić ️️️️➡️️ Ivano Kolarik
78'
Замена
S. Mikolcic ️️️️➡️️ Miloš Jovičić
77'
Травма
Ivano Kolarik
Замена
Ante Matej Jurić ️️️️➡️️ Амер Гояк
69'
Замена
Юстас Ласицкас ️️️️➡️️ Christian Ouguehi
69'
Замена
️️️️➡️️ Анте Орек
69'
65'
Замена
Владан Бубанья ️️️️➡️️ Samuel Akere
64'
Замена
Luka Jelenić ️️️️➡️️ Давид Чолина
45'
+4'
Желтая карточка
Alfonso Barco
44'
Желтая карточка
Анте Орек
38'
32'
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
Замена
Габриэль Рукавина ️️️️➡️️ Тони Фрук
27'
Травма
Тони Фрук
26'
Желтая карточка
Степан Радельич
21'
Замена
Мервейл Ндокит ️️️️➡️️ Téo Barisic
13'
Травма
Téo Barisic
12'
4'
ГОЛ! 0:1! Samuel Akere
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
39
D. Bukvic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
24
Luka Posavec
ЦЗ
21
Владан Бубанья
ОП
8
S. Mikolcic
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Зломислич
6
Радельич
55
24
45
Майсторович
22
Орек
26
Дантас
14
Гояк
10
Фрук
18
Аду-Аджей
3-3-4
31
Маленица
49
5
Мерсинай
38
Чолина
6
11
57
34
98
16
39
24
23
Ласицкас
23
Ласицкас
24
28
20
Ндокит
20
Ндокит
28
10
Фрук
11
Рукавина
11
Рукавина
10
Фрук
14
Гояк
77
77
14
Гояк
38
Чолина
26
26
38
Чолина
49
33
33
49
57
21
Бубанья
21
Бубанья
57
98
8
8
98
46
46
Остались в запасе
Риека
Осиек
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Nikola Curcija
ВР
24
Luka Posavec
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
24
Luka Posavec
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Осиек
4
1
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
513
190
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
59
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.34
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4919
Новости команд
Все
Риека
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+