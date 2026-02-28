Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Вуковар: обзор матча 28 февраля 2026

Осиек
28.02.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Вуковар
57' A. Jakupovic (П) 90+5' S. Akere
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Вуковар
Конец матча
ГОЛ! 2:0! S. Akere
Пас отдал S. Mikolcic
90' +5
Желтая карточка
E. Hasić
90' +3
90'
+7'
87'
Замена
J. Spoljaric ️️️️ R. Gonzalez
86'
Желтая карточка
R. Gonzalez
Замена
️️️️ D. M. Mejia Moscoso
84'
Травма
D. M. Mejia Moscoso
83'
79'
Желтая карточка
J. Gurlica
Желтая карточка
В. Бубанья
77'
Замена
Р. Гедес ️️️️ Ф. Карачич
74'
Замена
S. Mikolcic ️️️️ T. Teklić
74'
Желтая карточка
Ф. Карачич
68'
Замена
S. Akere ️️️️ N. Omerović
65'
Замена
Р. Юришич ️️️️ Б. Баришич
65'
64'
Замена
A. Bosec ️️️️ K. Čabrajić
64'
Замена
J. Gurlica ️️️️ K. Pavicic
Травма
Б. Баришич
64'
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
60'
58'
Замена
Š. Butić ️️️️ A. Jurilj
ГОЛ с пенальти! 1:0! A. Jakupovic
57'
Второй тайм
45'
+3'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
3
Борна Баришич
(К) ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
Вуковар
22
Денис Пинтоль
ВР
16
K. Pavicic
ЦЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
57
Samuel Akere
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
50
J. Spoljaric
ЦП
23
Dino Jergović
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
4-1-3-2
31
Маленица
3
Баришич
26
33
29
Карачич
21
Бубанья
6
99
11
39
17
4-3-3
22
Пинтоль
34
91
20
16
13
28
10
26
19
21
3
Баришич
22
Юришич
22
Юришич
3
Баришич
29
Карачич
42
Гедес
42
Гедес
29
Карачич
11
57
57
11
99
8
8
99
20
8
8
20
19
27
27
19
16
35
35
16
10
50
50
10
Остались в запасе
Осиек
Вуковар
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
23
Dino Jergović
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
23
Dino Jergović
ЦП
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Осиек - Вуковар
4
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
20
15
Офсайды
2
3
Количество передач
354
398
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.26
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
5682
Новости команд
Все
Осиек
Вуковар
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+