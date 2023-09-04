Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш собирается стать игроком «Осиека».

Его трансфер в хорватский клуб застопорился из-за военного положения на Украине.

Власти не дают футболисту разрешение на выезд из страны, сообщает Glas Slavonije.

Сделку должны были закрыть еще на прошлой неделе. Но в «Осиеке» рассчитывают, что ситуация разрешится.

«Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал спортивный директор хорватского клуба Ивица Кулешевич.