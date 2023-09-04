Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

    Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

    Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш собирается стать игроком «Осиека».

    Его трансфер в хорватский клуб застопорился из-за военного положения на Украине.

    Власти не дают футболисту разрешение на выезд из страны, сообщает Glas Slavonije.

    Сделку должны были закрыть еще на прошлой неделе. Но в «Осиеке» рассчитывают, что ситуация разрешится.

    «Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал спортивный директор хорватского клуба Ивица Кулешевич.

    Новости по теме
    Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне 13
    Украина потребовала исключить 15 россиян из административных органов УЕФА 3
    Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2023 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6408

      Добрый Бобер 5 сентября, 10:21

      Украина сейчас переживает ту же ситуацию, что и СССР в 41-42-х годах - каждый мужчина на счету.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3936

      acor94 5 сентября, 08:37

      Посмотрел его интервью старые. Такой придурок стране нужен, вот и не отпускают)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7250

      Из Твери Леха 5 сентября, 08:36

      6000$ решение этой проблемы. Найдутся, если жить захочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 08:35

      совсем страх потеряли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:24

      С каких пор Бомбардир стали интересовать проблемы Динамо Киев и их игроков ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > Алексей З 5 сентября, 08:11

      да заткнись ты уже!!!
      И не забудь нажать кнопку пожаловаться))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Oldtrafford83 5 сентября, 11:34

      Пожаловаться это твоя тема, стукачок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 5 сентября, 02:34

      Правильно
      Еще и Зинченко заберите

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 