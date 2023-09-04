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  • Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб

4 сентября 2023, 23:32
5

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш собирается стать игроком «Осиека».

Его трансфер в хорватский клуб застопорился из-за военного положения на Украине.

Власти не дают футболисту разрешение на выезд из страны, сообщает Glas Slavonije.

Сделку должны были закрыть еще на прошлой неделе. Но в «Осиеке» рассчитывают, что ситуация разрешится.

«Мы ждем разрешения для Гармаша. Я верю, что украинец сможет решить эту проблему в ближайшие дни и присоединиться к нашей команде на этой неделе», – сказал спортивный директор хорватского клуба Ивица Кулешевич.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Осиек Гармаш Денис
Комментарии (5)
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MANCHESTER_RED_MAN
1693870449
Правильно Еще и Зинченко заберите
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alefreddy
1693892137
совсем страх потеряли
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Из Твери Леха
1693892167
6000$ решение этой проблемы. Найдутся, если жить захочет.
Ответить
acor94
1693892244
Посмотрел его интервью старые. Такой придурок стране нужен, вот и не отпускают)
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Добрый Бобер
1693898472
Украина сейчас переживает ту же ситуацию, что и СССР в 41-42-х годах - каждый мужчина на счету.
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