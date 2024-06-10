Гендиректор «Шахтера» – о «Тоттенхэме»: «Вы ведете себя как грабитель на дороге»

В «Шахтере» недовольны позицией «Тоттенхэма» по Манору Соломону.

Израильский футболист перешел в клуб АПЛ на правах свободного агента.

Перед этим он приостановил контракт с «Шахтером».

«Тоттенхэм» отказался выплачивать компенсацию за Соломона.

«Я плохо отношусь к «Тоттенхэму». Не могу поверить, что клуб с такой богатой историей – не только европейского, но и мирового уровня – может себя так вести. Считаю такое поведение недопустимым. Они воспользовались конфликтом.

Может, я бы смог понять, если бы речь шла о маленьком и небогатом клубе, но «Тоттенхэм»? «Тоттенхэм». Как это возможно?

Очень странно, что все говорят, будто мы единая футбольная семья, когда один из топовых клубов подписывает игрока бесплатно, хотя рыночная стоимость этого футболиста достигает 25 миллионов евро. Мы вкладывались в этого игрока и развивали его для того, чтобы он столько стоил.

Я даже сказал «Тоттенхэму»: «Ребята, мне не нужны деньги за него сейчас, давайте договоримся о сумме от перепродажи, о 30 или 40 процентах. Этого было бы достаточно». Но они ответили: «Нет, мы не можем на такое согласиться. Мы дадим вам 10 процентов». Я сказал: «Ребята, это несерьезно».

10 процентов – это неуважение. Вы ведете себя так, будто вы не часть футбольной семьи. Вы ведете себя как грабитель на дороге. Это неправильно. Поэтому посмотрим, какими будут дальнейшие шаги», – сказал гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.