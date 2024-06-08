Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • 84-летний Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов

    84-летний Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов

    Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов.

    «Пеле. Я дважды против него играл. Великий футболист. Пеле круче Лионеля Месси. Сумасшедший футболист. Все умел делать. И скорость была, и все. Природа ему все дала. Мяч на носу носил», – сказал 84-летний Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

    • Один из матчей Сабо против Пеле состоялся в 1965 году в Рио-де-Жанейро – товарищеская игра СССР и Бразилии (2:2).
    • Встречу на «Маракане» посетили 123 тысячи зрителей.
    • Пеле забил на 54-й минуте, а у СССР забили Анатолий Банишевский и Слава Метревели.

    Новости по теме
    84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе 7
    Сабо: «Лобановский сам себя уничтожил – пил ежедневно» 30
    «Полесье» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 23:56
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1717902103
    Согласен
    Ответить
    TIMOTHY
    1717907254
    И неудивительно от столетнего про Пеле услышать
    Ответить
    иммануил
    1717931132
    Сабо футболист, поэтому и оценивает, как профессионал, а не как болельщик, и возраст здесь не при чём, он и в 100 лет будет профессионалом, в отличие от болельщика ...
    Ответить
    AtticusFinch
    1717932245
    Если бы Пеле играл в наше время он был бы средним игроком типа Рауля или Кассано
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+