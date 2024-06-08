84-летний Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов

Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста всех времен и народов.

«Пеле. Я дважды против него играл. Великий футболист. Пеле круче Лионеля Месси. Сумасшедший футболист. Все умел делать. И скорость была, и все. Природа ему все дала. Мяч на носу носил», – сказал 84-летний Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.