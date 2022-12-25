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    Йожеф Сабо

    Тренер
    Имя Йожеф
    Отчество Йожефович
    Фамилия Сабо
    Гражданство Украина
    Дата рождения 29 февраля 1940
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.01.2008 Спартак 0 : 3 Динамо
    26.01.2008 Динамо 1 : 1 Црвена Звезда
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