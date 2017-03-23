Сабо: «На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что разочарован решением Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.

Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе», – приводит слова Сабо «Плюс спорт».

Напомним, Тимощук выступал за петербургский клуб с 2007 по 2009 и 2013 по 2015 годы, а также за «Волынь», «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат». Его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.