Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сабо: «На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе»

    Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что разочарован решением Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

    «Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.

    Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе», – приводит слова Сабо «Плюс спорт».

    Напомним, Тимощук выступал за петербургский клуб с 2007 по 2009 и 2013 по 2015 годы, а также за «Волынь», «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат». Его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 23 марта 2017, 21:35

      На месте Сабо Тимощук никогда бы не поехал за длинным рублем играть в Москву за местное "Динамо"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 марта 2017, 20:36

      Саратов бы позвали тренировать побежал бы, но такие команды увы не по классу ему, лучше чем ПФЛ предложений не было бы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 марта 2017, 18:44

      Трепло,самое настоящее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 марта 2017, 15:17

      А куда, по версии Йожефа, Тимощуку нужно было ехать? Может быть в Волынь или лучше сразу в Дьирмот але в Мезёкёвешд?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 23 марта 2017, 14:18

      Чего зря трепать языком,если бы его кто-то звал в Россию,а так сидел бы молча

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 23 марта 2017, 14:11

      его и не зовут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 марта 2017, 14:07

      Ну в китай то тимошку никто не позвал !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 марта 2017, 13:33

      "На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе" - произнёс ёжик слабок,дрыгаясь на месте словно чахоточный...Кто не прыгает-тот москаль.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 23 марта 2017, 13:00

      Сам то себе имя то создал именно в московском Динамо. А теперь шлангом прикидывается и на других тявкает как шавка из под забора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 23 марта 2017, 12:59

      На то мы и Русские что историю помнем, и не забудем во век её
      Ну а народы украинские показали лицо своё подлое!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11