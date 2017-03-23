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  • Сабо: «На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе»

Сабо: «На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе»

23 марта 2017, 11:15
19

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что разочарован решением Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита» под управлением Мирчи Луческу.

«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.

Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе», – приводит слова Сабо «Плюс спорт».

Напомним, Тимощук выступал за петербургский клуб с 2007 по 2009 и 2013 по 2015 годы, а также за «Волынь», «Шахтер», «Баварию» и «Кайрат». Его контракт с «Зенитом» рассчитан на два года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Украина Тимощук Анатолий Сабо Йожеф
Комментарии (19)
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Asbjorn
1490257217
А просто не надо смешивать спорт и политику,только дебилы могут ненавидеть все русское или же все украинское, братские же народы
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acer2003
1490257478
По мнению Сабо Тимощук должен был идти работать в клуб 2-го украинского дивизиона главным ? Думаю, он пошёл повышать мастерство !
Ничего не имею против украинского футбола.
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каа
1490258152
Сабо ты жалок...(((
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chempion_cska
1490259048
Кому ты нужен, Йожеф, с..а?
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Бриг
1490260130
Сабо не удивил-он много раз высказывался о России в бандеровском ключе. Убежденный русофоб.
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Fju-2
1490260729
А сам за московское Динамо выступал.
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nemolod
1490261099
В свое время за сборную СССР выступал и тогда почему-то не выступал с подобными речами,потому что могли запросто отправить играть за сборную Чукотки! А теперь в их края пришла возможность гавкать и гадить не только на российское,но и своих земляков лягнуть,обвиняя бывшего игрока клуба,с которым он добился успеха в том,что тот пошел туда работать тренером-просто некрасиво для пожилого гражданина!
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mihail200606
1490261192
Ну тебе никто и не предложит.. Сиди тихо уже.. Болтовня ни о чем. Ему самому решать где и че делать. И тем более те деньги что ему будут платить мелочи по нынешним футбольным меркам
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Himik007
1490263162
На то мы и Русские что историю помнем, и не забудем во век её Ну а народы украинские показали лицо своё подлое!
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Микояновский мясокомбинат
1490265228
"На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе" - произнёс ёжик слабок,дрыгаясь на месте словно чахоточный...Кто не прыгает-тот москаль.
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