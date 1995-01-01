Сабо: «Уверен, что Украина обыграет Россию на Евро-2020»

Согласен, хотя болел и буду болеть за Россию
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о возможном матче против национальной команды России в плей-офф финальной части Евро-2020.
«Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.
Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», – сказал Сабо.
- УЕФА разводит сборные России и Украины на групповом этапе Евро.
- В плей-офф континентального первенства команды смогут встретиться.
- В последний раз россияне и украинцы играли друг с другом в 1999 году.
Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»