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Сабо: «Уверен, что Украина обыграет Россию на Евро-2020»

26 ноября 2019, 06:43
19

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о возможном матче против национальной команды России в плей-офф финальной части Евро-2020.

«Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», – сказал Сабо.

  • УЕФА разводит сборные России и Украины на групповом этапе Евро.
  • В плей-офф континентального первенства команды смогут встретиться.
  • В последний раз россияне и украинцы играли друг с другом в 1999 году.

Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»

Источник: Footboom
Отбор ЧЕ-2020 Россия Украина Сабо Йожеф
Комментарии (19)
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BlackMurder
1574741249
Ну да обыграют, по употреблению газа
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mihail200606
1574741287
Он прав, к сожалению
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evgevg13
1574743330
Наивный. Россия не даст Украине такого шанса. Просто не выйдет из группы- и всё.
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Дядя Серёжа
1574745670
Скорее отсосут из газовой трубки. И вряд ли УЕФА допустит эту встречу, судьи разведут.
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neveldomha
1574745770
Язык у каклов намного сильнее будет, вот это точно.
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Стаz
1574746750
Гитлеровская Германия тоже была сильнее СССР
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alex1951
1574747215
Йожеф,не кипишись.....ты больше венгр,чем хохол..... и вообще ,чтобы им встретиться ,для начала надо хотя бы в плей офф попасть... И тебе ли не знать,что все решается на поле.....вспомни 2016 год...кто дал бы победу Исландии перед игрой с Англией...так что где то так.
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STAFOR13
1574747295
"«Сине-желтые» намного выше северного соседа." Ну да, особенно если вспомнить поражение от Мальты, которое НИКОГДА не забудеться, каклам лучше в сторону нашей сборной ничего не говорить, потому что проиграть МАЛЬТЕ!!! это нужно постараться...
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Cules2013
1574750580
А я уверен, что такой матч не состоится. Возможно ещё очень много лет. Хотя бы потому, что обе команды синхронно не дойдут так далеко, чтобы это стало возможным.
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DOCTOR PENALTY
1574754491
Провокатор. Если хохла Дзюбу Черчесов на эту игру не поставит, то ловить вам нечего будет.
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