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    Сабо: «Уверен, что Украина обыграет Россию на Евро-2020»

    Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о возможном матче против национальной команды России в плей-офф финальной части Евро-2020.

    «Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

    Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», – сказал Сабо.

    • УЕФА разводит сборные России и Украины на групповом этапе Евро.
    • В плей-офф континентального первенства команды смогут встретиться.
    • В последний раз россияне и украинцы играли друг с другом в 1999 году.

    Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»

    Источник: Footboom

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    Сегодня, 06:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1074

      Decorhome 11 минут назад

      Согласен, хотя болел и буду болеть за Россию

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      Рейтинг: +8827

      Cules2013 26 минут назад

      А я уверен, что такой матч не состоится. Возможно ещё очень много лет. Хотя бы потому, что обе команды синхронно не дойдут так далеко, чтобы это стало возможным.

      0
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      Рейтинг: -59

      Аден 26 минут назад

      Хохлы обыграть конечно могут, т.к. будут свою опу надрывать, что бы что то доказать. Ну, а игрулям сбродной рф будет скорее всего фиолетово с кем играют.




      Только и всего, и дело даже ни в том кто сильнее.

      0
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      Рейтинг: +1945

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Бомбардир , опять разжигаешь страсти, зачем ?
      Не стоит трогать тему Украина-Россия.
      Есть желание желчь слить , смотрите российские тв-каналы, там этого добра завались.

      1
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      Рейтинг: +1465

      STAFOR13 1 час назад

      "«Сине-желтые» намного выше северного соседа." Ну да, особенно если вспомнить поражение от Мальты, которое НИКОГДА не забудеться, каклам лучше в сторону нашей сборной ничего не говорить, потому что проиграть МАЛЬТЕ!!! это нужно постараться...

      -1
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      Рейтинг: +7718

      alex1951 1 час назад

      Йожеф,не кипишись.....ты больше венгр,чем хохол.....
      и вообще ,чтобы им встретиться ,для начала надо хотя бы в плей офф попасть...
      И тебе ли не знать,что все решается на поле.....вспомни 2016 год...кто дал бы победу Исландии перед игрой с Англией...так что где то так.

      1
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      Рейтинг: +550

      ProstoPolzovatel 1 час назад

      Умозаключениями можно будет позаниматься перед Евро, сейчас еще рано о чем-то говорить...Помимо состава группы, важна еще и форма, в которой подойдут футболисты сборных к турниру, и количество травмированных, и то, как будет развиваться игра на турнире...На примере сборной России на ЧМ: не травмируйся Дзагоев, вряд ли так бы раскрылся Черышев или прояви себя Смолов получше и вряд ли бы сейчас все говорили о Дзюбе...Так что данный прогноз актуален в текущих временных рамках, спустя полгода многое может измениться...

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      Рейтинг: +999

      Стаz 1 час назад

      Гитлеровская Германия тоже была сильнее СССР

      -1
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      Рейтинг: +1768

      neveldomha 1 час назад

      Язык у каклов намного сильнее будет, вот это точно.

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      Рейтинг: +3159

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Скорее отсосут из газовой трубки.
      И вряд ли УЕФА допустит эту встречу, судьи разведут.

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