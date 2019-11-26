Сабо: «Уверен, что Украина обыграет Россию на Евро-2020»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о возможном матче против национальной команды России в плей-офф финальной части Евро-2020.

«Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет», – сказал Сабо.

УЕФА разводит сборные России и Украины на групповом этапе Евро.

В плей-офф континентального первенства команды смогут встретиться.

В последний раз россияне и украинцы играли друг с другом в 1999 году.

Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»