Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

«Я уже говорил, что мечтаю о встрече этих команд. Да, это возможно только в плей-офф. Когда я говорю, что мечтаю о такой встрече, я этим говорю, что в сборную Украины тоже верю, что она в плей-офф может попасть.

Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда играют с не нашими, я даже за ЦСКА в еврокубках болею, за кого же я буду болеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, своей страны. Так что ж вы так обижаетесь на то, что я болею за свою команду и говорю, что вы все получите на поле? В ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить так: обтекайте, россияне, вас поставили на место.

Да, нас поставили на место в субботу (домашнее поражение от Бельгии со счетом 1:4 – примечание «Бомбардира»), мы тщательно обтекали все воскресенье, но это ничего не меняет в том, что мне хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро. Я действительно верю в победу. Почему? Сборная Украины – новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта.

Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф», – сказал Уткин.