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    Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

    «Я уже говорил, что мечтаю о встрече этих команд. Да, это возможно только в плей-офф. Когда я говорю, что мечтаю о такой встрече, я этим говорю, что в сборную Украины тоже верю, что она в плей-офф может попасть.

    Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда играют с не нашими, я даже за ЦСКА в еврокубках болею, за кого же я буду болеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, своей страны. Так что ж вы так обижаетесь на то, что я болею за свою команду и говорю, что вы все получите на поле? В ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить так: обтекайте, россияне, вас поставили на место.

    Да, нас поставили на место в субботу (домашнее поражение от Бельгии со счетом 1:4 – примечание «Бомбардира»), мы тщательно обтекали все воскресенье, но это ничего не меняет в том, что мне хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро. Я действительно верю в победу. Почему? Сборная Украины – новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта.

    Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3862

      Viper for CSKA 3 минуты назад

      В это я может и верю, но о том, что мы пройдем группу, которая нам досталась, а потом ещё в плей-офф выиграем очень сильных соперников (тк выход наших с первого места можно только во сне представлять) - я не могу всерьез даже мечтать. Так что и нашим, и украинцам нужно думать о предстоящих матчах, а не о встрече братьев, которая, скорее всего, и до конца первого тайма не будет доиграна.

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      Рейтинг: +8324

      KLIM777 7 минут назад

      даже читать не буду высеры этого диабетика. просто напишу, что бочка скоро лопнет от своего хайпа

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      Рейтинг: +1176

      Павел Буре 23 минуты назад

      Дол б а е б, вы меня называли!!!!! Украина с Россией разведены и не встретятся, разве что в финале, а в финал они попадут если будут участвовать в турнире только сборная Украины и сборная России.

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      Рейтинг: +8779

      Cules2013 47 минут назад

      А я верю в то, что Уткину когда-то наконец-то прилетит в судебном порядке за все его слова и поступки. Человек вообще не фильтрует, что говорит.
      Верю и в то, что ни в этой жизни будет такое, что сразу Украина и Россия дойдут аж до полуфинала Евро, синхронно. России с Данией и Бельгией в группе уже сейчас можно прогнозировать весьма низкие шансы на выход в плей-офф.

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      Рейтинг: +8161

      silver29 1 час назад

      Для начала надо побить Данию и Бельгию с которыми мы гарантированно сыграем.

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      Рейтинг: +1073

      Stavropolets 1 час назад

      Сначало надо выйди из групппы и потом на нее попасть. Если попадут финны шансы есть, а если уэльс придется постараться.

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      Рейтинг: +321

      DENZILLO-Спартак 1 час назад

      Так в итоге то Вася из твоего говноизречения не пойму - Ты за кого?!

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      Рейтинг: +8324

      KLIM777 > DENZILLO-Спартак 6 минут назад

      он за то, чтобы покушать вкусно и срубить бабла на своих высерах

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