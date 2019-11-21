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Уткин: «Верю в победу России над Украиной на Евро-2020»

21 ноября 2019, 08:20
12

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф финальной части Евро-2020.

«Я уже говорил, что мечтаю о встрече этих команд. Да, это возможно только в плей-офф. Когда я говорю, что мечтаю о такой встрече, я этим говорю, что в сборную Украины тоже верю, что она в плей-офф может попасть.

Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда играют с не нашими, я даже за ЦСКА в еврокубках болею, за кого же я буду болеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, своей страны. Так что ж вы так обижаетесь на то, что я болею за свою команду и говорю, что вы все получите на поле? В ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить так: обтекайте, россияне, вас поставили на место.

Да, нас поставили на место в субботу (домашнее поражение от Бельгии со счетом 1:4 – примечание «Бомбардира»), мы тщательно обтекали все воскресенье, но это ничего не меняет в том, что мне хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро. Я действительно верю в победу. Почему? Сборная Украины – новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта.

Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф», – сказал Уткин.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Россия Украина Уткин Василий
Комментарии (12)
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DENZILLO-Спартак
1574314379
Так в итоге то Вася из твоего говноизречения не пойму - Ты за кого?!
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Stavropolets
1574315058
Сначало надо выйди из групппы и потом на нее попасть. Если попадут финны шансы есть, а если уэльс придется постараться.
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Павел Буре
1574317822
Дол б а е б, вы меня называли!!!!! Украина с Россией разведены и не встретятся, разве что в финале, а в финал они попадут если будут участвовать в турнире только сборная Украины и сборная России.
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Viper for CSKA
1574318987
В это я может и верю, но о том, что мы пройдем группу, которая нам досталась, а потом ещё в плей-офф выиграем очень сильных соперников (тк выход наших с первого места можно только во сне представлять) - я не могу всерьез даже мечтать. Так что и нашим, и украинцам нужно думать о предстоящих матчах, а не о встрече братьев, которая, скорее всего, и до конца первого тайма не будет доиграна.
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mihail200606
1574321413
А этот все говно на вентилятор набрасывает...
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амани
1574323012
провокатор-*****......
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vladimir-7
1574323087
Уткин витиевато обозначает свою команду, видимо пытается скрыть, что он украинский еврей и болеет всегда против, не только, сборной России, но и всех команд РПЛ, ФНЛ и вообще всего российского футбола в целом.
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lipatov32
1574329234
Хохлы надерут жопу. Но мы один хрен не скоро этот матч увидим!
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ArReal
1574337681
да они никогда не встретятся на ЕВРО
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Plyash
1574341432
Дуралеюшка,сначала поверь в то,что Россия из группы выйдет. Веришь???
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