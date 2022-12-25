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  • Сабо: «ФИФА и УЕФА живут за деньги России. Они продали два чемпионата мира»

Сабо: «ФИФА и УЕФА живут за деньги России. Они продали два чемпионата мира»

25 декабря 2022, 09:34
8

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо обвинил ФИФА и УЕФА в коррупции.

«Джанни Инфантино и Александер Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?» – сказал Сабо.

  • ЧМ-2022 – 1-й, который прошел на Ближнем Востоке.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
  • 82-летний Сабо без работы с 2007 года.

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Источник: FanDay
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Сабо Йожеф
Комментарии (8)
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lek!
1671950356
А почему это нельзя проводить в России и в Катаре ? Ублюдки самовлюбленные . И они получились самыми лучшими в итоге . Сосать Гейропа .
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Дядя Серёжа
1671952164
Окраину не спросили... и вообще почему команда из российского города за Окраину играет?
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порт
1671952206
. Где вообще Катар на карте ------------------------------------------------- А самому, без подсказки пендосов, слабо найти?
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R_a_i_n
1671954708
Да правильно он все говорит. Конечно продали. Я лично видел как Инфантино вместе Чеферин деньги брали, а Сабо свечку над ними держал! Все так и было!
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САДЫЧОК
1671955906
Дичь! Что то активизировались политиканы на сайте , причем против Путина , против Европы , против Добра и всё , в одном лице !
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Томик
1671961600
Этот говнюк на чьи деньги живет, вместе с ненькой своей?
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