Сабо: «ФИФА и УЕФА живут за деньги России. Они продали два чемпионата мира»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо обвинил ФИФА и УЕФА в коррупции.

«Джанни Инфантино и Александер Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?» – сказал Сабо.

ЧМ-2022 – 1-й, который прошел на Ближнем Востоке.

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

82-летний Сабо без работы с 2007 года.

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