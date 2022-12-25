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    Сабо: «ФИФА и УЕФА живут за деньги России. Они продали два чемпионата мира»

    Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо обвинил ФИФА и УЕФА в коррупции.

    «Джанни Инфантино и Александер Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?» – сказал Сабо.

    • ЧМ-2022 – 1-й, который прошел на Ближнем Востоке.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • 82-летний Сабо без работы с 2007 года.

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    Источник: FanDay

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7847

      Томик 2 часа назад

      Этот говнюк на чьи деньги живет, вместе с ненькой своей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9683

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Дичь! Что то активизировались политиканы на сайте , причем против Путина , против Европы , против Добра и всё , в одном лице !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11247

      R_a_i_n 4 часа назад

      Да правильно он все говорит. Конечно продали. Я лично видел как Инфантино вместе Чеферин деньги брали, а Сабо свечку над ними держал! Все так и было!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6231

      порт 5 часов назад

      . Где вообще Катар на карте
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      А самому, без подсказки пендосов, слабо найти?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2709

      волчарик > порт 3 часа назад

      Ха ха,так он и Украину на карте не найдет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5297

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Окраину не спросили... и вообще почему команда из российского города за Окраину играет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1877

      lek! 5 часов назад

      А почему это нельзя проводить в России и в Катаре ? Ублюдки самовлюбленные . И они получились самыми лучшими в итоге . Сосать Гейропа .

      9
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      Рейтинг: +5015

      PAREVG. > lek! 5 часов назад

      Он тявкает то, что пиндосы велели, они хотели ЧМ провести, но проиграли России и Катару.

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