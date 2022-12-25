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    Сабо: «Уверен, скоро ФИФА и УЕФА вернут Россию»

    Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо верит в возвращение России в международный футбол.

    «УЕФА намерен постепенно ослаблять санкции по отношению к российскому футболу? Пройдeт немного времени, и УЕФА с ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен», – сказал Сабо.

    • При этом РФС рассматривает вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • 82-летний Сабо без работы с 2007 года.

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    Источник: FanDay

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20465

      derrik2000 55 минут назад

      Чё, "с барского плеча" разрешат???
      На хрен в таком случае нужно это членство в УЕФА!
      Россия подачками не питается.
      ЭТО, конечно, в том случае, если у власти НЕ "падальщики".
      Чего ПОКА, к великому сожалению, не скажешь... (((

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      Рейтинг: +680

      Forvard47 1 час назад

      Вот он украинец здорового человека

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      Рейтинг: +903

      Fialet > Forvard47 1 час назад

      Да ладно. Просто он верит, что Россия скоро сдастся.

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