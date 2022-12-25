Сабо: «Уверен, скоро ФИФА и УЕФА вернут Россию»

Чё, "с барского плеча" разрешат???
На хрен в таком случае нужно это членство в УЕФА!
Россия подачками не питается.
ЭТО, конечно, в том случае, если у власти НЕ "падальщики".
Чего ПОКА, к великому сожалению, не скажешь... (((
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо верит в возвращение России в международный футбол.
«УЕФА намерен постепенно ослаблять санкции по отношению к российскому футболу? Пройдeт немного времени, и УЕФА с ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен», – сказал Сабо.
- При этом РФС рассматривает вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
- Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- 82-летний Сабо без работы с 2007 года.
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