Сабо: «Уверен, скоро ФИФА и УЕФА вернут Россию»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо верит в возвращение России в международный футбол.

«УЕФА намерен постепенно ослаблять санкции по отношению к российскому футболу? Пройдeт немного времени, и УЕФА с ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен», – сказал Сабо.

При этом РФС рассматривает вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

82-летний Сабо без работы с 2007 года.

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