Журналист Андронов: «В свое время Кака предлагали «Динамо» К. Сабо сказал, что игрок не подходит под современный футбол»

Украинское «Динамо» в 2000-е годы отказалось от бразильского полузащитника Кака. Об этом рассказал автор «Советского спорта», бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

«В свое время киевскому «Динамо» предлагали Кака. Еще до «Милана». Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? «Не подходит под требования современного футбола», – сообщил Андронов.