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  • Журналист Андронов: «В свое время Кака предлагали «Динамо» К. Сабо сказал, что игрок не подходит под современный футбол»

Журналист Андронов: «В свое время Кака предлагали «Динамо» К. Сабо сказал, что игрок не подходит под современный футбол»

26 марта 2021, 23:24
4

Украинское «Динамо» в 2000-е годы отказалось от бразильского полузащитника Кака. Об этом рассказал автор «Советского спорта», бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

«В свое время киевскому «Динамо» предлагали Кака. Еще до «Милана». Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? «Не подходит под требования современного футбола», – сообщил Андронов.

  • В 2007 году Кака взял «Золотой мяч».
  • С «Миланом» игрок выигрывал Лигу чемпионов.
  • Кака – чемпион мира 2002 года.

Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Украина. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо К Кака Сабо Йожеф
Комментарии (4)
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Hektor 84
1616794079
И ЧТО ИЗ ЭТОГО?
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Fusballer
1616799276
Слышал, что в своё время Роналду предлагали ярославскому "Шиннику".
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zigbert
1616921660
Не разглядели "золотого мальчика".
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