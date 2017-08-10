Сабо: «Украина воюет с Россией, зачем мне туда ехать?»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. По этой причине он отказался от поездки в Москву для участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию финала Кубка Кубков.

«Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское «Динамо». Мне звонили десять раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать», – приводит слова Сабо издание «Сегодня».

Напомним, что московское «Динамо», капитаном которого было Сабо, в финальном матче Кубка Кубков 1972 года уступило «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:3.