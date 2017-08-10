Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сабо: «Украина воюет с Россией, зачем мне туда ехать?»

    Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. По этой причине он отказался от поездки в Москву для участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию финала Кубка Кубков.

    «Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское «Динамо». Мне звонили десять раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать», – приводит слова Сабо издание «Сегодня».

    Напомним, что московское «Динамо», капитаном которого было Сабо, в финальном матче Кубка Кубков 1972 года уступило «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:3.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 августа 2017, 13:53

      Он просто боится за свою семью . На Украине нет свободы слова и приходится говорить что скажет власть бандеровская . Если бы он поехал пришлось бы из страны убегать такие реалии жизни .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 августа 2017, 14:22

      клоун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 10 августа 2017, 13:22

      прям умоляли и подарками соблазняли? )) Лавров однажны крайне метко охарактеризовал таких людей ))) кроме того, порадовала опечатка бомбардира " московское «Динамо», капитаном которого было Сабо" ))) надеюсь, что это не случайно ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > alp 11 августа 2017, 14:05

      А где Лавров был когда его страну СССР уничтожали ??? Не представителям нынешней власти говорить о чём то и давать оценки людям .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 августа 2017, 11:15

      умоляли хахаха, скорей ты умолял их, звонил по 500 раз, что бы забрали из болота где ветеранов ВОВ обливают молоком и тд... изверги...Насчёт войны особенно смешно, что укро войны воюют с нашей армией, сами списанные подлодки Турции себе в флот забирают на вооружение... И они уже показали как воюют против армии нашей, убегая из Крыма, клоуны бл

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 августа 2017, 11:15

      Я его понимаю. Живёт он на Украине и прекрасно понимает что после визита в Россию на него начнутся наезды. Не надо нашим его уговаривать, надо понимать текущую политическую ситуацию. На его месте любой здравомыслящий человек не поедет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      СНА-17 10 августа 2017, 09:44

      Или пропаганда УкроБандероСМИ так рьяно работает или испугался старик, что по приезду затравят по полной. Ну есть ещё третий вариант : старческий маразм. Нахрен нам здесь такие нужны ? Таких и так в телепередачах хватает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 августа 2017, 09:40

      Сказал бы прямо,что боишься за последствия!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 09:39

      Вот это новость! Плохо когда человек и в старости не своим умом живёт.В Украине идёт гражданская война с нацистским уклоном,А Сабо своими невежественными словами только помогает её развитию.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Gullit 76 11 августа 2017, 13:59

      А ему нужны проблемы для своей семьи ??? Вячеслав Чанов сказал правду о нынешней власти , и чем закончилось , встретили , избили и человек умер . И плевать им было что он знаменитый вратарь Киевского Динамо .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ВЛАДИВОСТОК 11 августа 2017, 14:13

      Умер Виктор Чанов,а не Вячеслав и Виктор ничего не говорил,а занимался бизнесом.А вот если бы все Чановы,Сабо,Блохины,Шевченко и др хотя бы сказали что-то против этой власти - эту власть бы снесло в море.А так когда все молчат Да ещё и оправдывают её(клички.зазули)то хорошего будущего у украины просто нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      ARRustam > Gullit 76 27 марта 2021, 08:20

      А то Россия далеко ушла от Украины. Тоже самое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 августа 2017, 09:21

      Этого бандеровца, да ещё безмозглого (война с Россией????) надо не в гости звать, а на кости рвать!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 09:11

      представляю войну украины с Россией, часа 2 максимум будет идти.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 09:15

      До Львова и Варшавы подольше будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 09:35

      Меньше...поверь)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 11:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Грачев тоже представлял так когда в Чечню вторгся. а теперь думаеть иначе)))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > x-x-x-x-x 10 августа 2017, 11:55

      так чечня это своя территория, субъект Российской федерации, там осторожно воевали а здесь пох.. будет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 17:49

      а Донбас из территория! и как осторожно воевали в Чечне мне ненадо рассказывать. я видел то что ты слышал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 10 августа 2017, 17:51

      Правильно, что мелочиться.
      И... как говорится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11