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Сабо: «Украина воюет с Россией, зачем мне туда ехать?»

10 августа 2017, 08:07
26

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. По этой причине он отказался от поездки в Москву для участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию финала Кубка Кубков.

«Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское «Динамо». Мне звонили десять раз, умоляли приехать: «Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!». Я им: «Нет, ребята. Спасибо», — и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать», – приводит слова Сабо издание «Сегодня».

Напомним, что московское «Динамо», капитаном которого было Сабо, в финальном матче Кубка Кубков 1972 года уступило «Глазго Рейнджерс» со счетом 2:3.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Динамо Сабо Йожеф
Комментарии (26)
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Михаил Шевченко
1502342073
Ну это личное дело каждого человека куда ехать,а куда нет...
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mihail200606
1502343422
Ну считаешь и считай.. А я че то не пойму зачем праздновать проигрыш в финале? Ладно бы выиграли..
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hirurg99
1502343492
Россия воюет с Украиной? Послушайте, а мы- РОССИЯНЕ этого не знали! Наверное, что-то пропустили! Вот, что на Украине идёт гражданская война - это известный факт! Реально украинская пропаганда промыла ему мозги! Да, и за поездку в Москву могут по голове настучать, поэтому просто испугался Сабо. Жаль!
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talgatnurzhanov2006
1502345495
представляю войну украины с Россией, часа 2 максимум будет идти.
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Правдоруб100
1502346102
Этого бандеровца, да ещё безмозглого (война с Россией????) надо не в гости звать, а на кости рвать!!!!!!!!!
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Gullit 76
1502347193
Вот это новость! Плохо когда человек и в старости не своим умом живёт.В Украине идёт гражданская война с нацистским уклоном,А Сабо своими невежественными словами только помогает её развитию.
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nemolod
1502347246
Сказал бы прямо,что боишься за последствия!
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СНА-17
1502347474
Или пропаганда УкроБандероСМИ так рьяно работает или испугался старик, что по приезду затравят по полной. Ну есть ещё третий вариант : старческий маразм. Нахрен нам здесь такие нужны ? Таких и так в телепередачах хватает.
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STAFOR13
1502352908
умоляли хахаха, скорей ты умолял их, звонил по 500 раз, что бы забрали из болота где ветеранов ВОВ обливают молоком и тд... изверги...Насчёт войны особенно смешно, что укро войны воюют с нашей армией, сами списанные подлодки Турции себе в флот забирают на вооружение... И они уже показали как воюют против армии нашей, убегая из Крыма, клоуны бл
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Chesn0k
1502364129
клоун
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