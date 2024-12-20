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    • Экс-тренер сборной Украины заявил о заговоре против Мудрика

    Экс-тренер сборной Украины заявил о заговоре против Мудрика

    Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо допустил, что вингера «Челси» Михаила Мудрика подставили в ситуации с допингом.

    «В наше время такого не было. Я думал об этом, и вот что мне кажется.

    Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится, и они думают: [надо] как-то от него избавиться, чтобы не платить большие деньги, зарплату.

    Все может быть. В случае четырехлетней дисквалификации ничего платить не нужно будет. Вот такие дела», – сказал Сабо.

    • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
    • У него обнаружили мельдоний.
    • Игрока временно отстранили от футбола.

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    Источник: Спортс’’

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    20.12.2024 20:33
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    Комментарии (2)
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    n876
    1734719936
    Может быть всё.
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    Тинез Розоп
    1734722818
    Бог не Тимошка , видит немножко…
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