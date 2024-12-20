Экс-тренер сборной Украины заявил о заговоре против Мудрика

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо допустил, что вингера «Челси» Михаила Мудрика подставили в ситуации с допингом.

«В наше время такого не было. Я думал об этом, и вот что мне кажется.

Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится, и они думают: [надо] как-то от него избавиться, чтобы не платить большие деньги, зарплату.

Все может быть. В случае четырехлетней дисквалификации ничего платить не нужно будет. Вот такие дела», – сказал Сабо.