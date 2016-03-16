Алиев: «Если Сабо такой патриот, пусть в АТО идет и воюет»

Известный украинский полузащитник Александр Алиев поддерживает переход нападающего Евгения Селезнева из «Днепра» в «Кубань».

«Не понимаю, что в этом такого. Критикует его только один «деятель», это Йожеф Сабо. Правильно ему Женя ответил: если можешь, помоги семье материально. Если Сабо такой патриот, пусть в АТО идет и воюет, а не сидит и рассказывает. У него старческий маразм уже и не стоит его слушать и брать у него интервью. Я поддерживаю Женю полностью. Он мог и в Европу поехать. Но впереди чемпионат Европы. Он хочет быть в форме и играть, чтобы у Михаила Фоменко не было сомнений, стоит ли его приглашать в сборную. Карьера футболиста не такая длинная, поэтому Женя думал о своей семье и предстоящем Евро», - сказал Алиев.

Напомним, что 30-летний Селезнев перешел в «Кубань» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России украинский форвард провел два матча и забил один гол.