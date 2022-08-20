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  • Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак»

Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак»

20 августа 2022, 09:18
3

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как препятствовал переходу Андрея Ярмоленко в «Спартак».

«Расскажу интересную историю, как я брал его в «Динамо». Он тогда играл в «Десне», а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский «Спартак».

Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: «Надо брать парня!». Он согласился.

А мне потом говорят, что на трибунах сидят люди из Москвы, которые хотят Ярмоленко забрать в «Спартак». После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли», – вспомнил Сабо.

  • Ярмоленко выступал за «Динамо» К до 2017 года.
  • После этого он поиграл в Европе за дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм».
  • Этим летом он ушел в «Аль-Айн» из ОАЭ.

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Источник: «Украинский футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо К Ярмоленко Андрей Сабо Йожеф
Комментарии (3)
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maygli
1660986565
Ой, ой, ой... Был бы нужен нашли бы и в туалете.
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alefreddy
1660993571
триллер не иначе
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Enter2006
1661065002
Иначе Ярмоленко под конвоем бы в Спартак сопроводили? Или у него мозг отключен и он не может сказать "нет"? Шизофреники...
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