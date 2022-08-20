Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак»

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как препятствовал переходу Андрея Ярмоленко в «Спартак».
«Расскажу интересную историю, как я брал его в «Динамо». Он тогда играл в «Десне», а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский «Спартак».
Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: «Надо брать парня!». Он согласился.
А мне потом говорят, что на трибунах сидят люди из Москвы, которые хотят Ярмоленко забрать в «Спартак». После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли», – вспомнил Сабо.
- Ярмоленко выступал за «Динамо» К до 2017 года.
- После этого он поиграл в Европе за дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм».
- Этим летом он ушел в «Аль-Айн» из ОАЭ.
Источник: «Украинский футбол»