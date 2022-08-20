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    Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак»

    Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как препятствовал переходу Андрея Ярмоленко в «Спартак».

    «Расскажу интересную историю, как я брал его в «Динамо». Он тогда играл в «Десне», а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский «Спартак».

    Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: «Надо брать парня!». Он согласился.

    А мне потом говорят, что на трибунах сидят люди из Москвы, которые хотят Ярмоленко забрать в «Спартак». После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли», – вспомнил Сабо.

    • Ярмоленко выступал за «Динамо» К до 2017 года.
    • После этого он поиграл в Европе за дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм».
    • Этим летом он ушел в «Аль-Айн» из ОАЭ.

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    Источник: «Украинский футбол»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5841

      maygli 57 минут назад

      Ой, ой, ой...
      Был бы нужен нашли бы и в туалете.

      0
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka 2 часа назад

      Правильно всё сделал , а то "выстругали" из него очередного "дельфина" или "зюбу" .

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