Сабо: «Украинские футболисты, не идите служить в логово врага»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отрицательно относится к переходу украинских футболистов в РФПЛ.

«Прошу всех украинских футболистов, не идите служить в логово врага, отказывайтесь от предложений. По крайней мере, если бы мне предложили переехать в Россию, я бы точно отказался. Некорректно сегодня работать на благо врага. Вот Евгений Селезнев трудоустроился в «Кубани». Вероятно, важную роль сыграли деньги. Я не критикую Селезнева, но на его месте я бы стопроцентно отказался от переезда в Россию. Понимаю, что на Украине дела идут не лучшим образом. Но можно найти другую страну и обойти Россию», – цитирует Сабо газета «Експрес».