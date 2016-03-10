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  • Сабо: «Украинские футболисты, не идите служить в логово врага»

Сабо: «Украинские футболисты, не идите служить в логово врага»

10 марта 2016, 10:52
19

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отрицательно относится к переходу украинских футболистов в РФПЛ.

«Прошу всех украинских футболистов, не идите служить в логово врага, отказывайтесь от предложений. По крайней мере, если бы мне предложили переехать в Россию, я бы точно отказался. Некорректно сегодня работать на благо врага. Вот Евгений Селезнев трудоустроился в «Кубани». Вероятно, важную роль сыграли деньги. Я не критикую Селезнева, но на его месте я бы стопроцентно отказался от переезда в Россию. Понимаю, что на Украине дела идут не лучшим образом. Но можно найти другую страну и обойти Россию», – цитирует Сабо газета «Експрес».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Украина Сабо Йожеф
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Максим2310
1457596674
Украинские футболисты понимают, что ловить в своей ущербной стране нечего, вот и бегут
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СЛАВА 81
1457599695
Сабо ты старый дурак
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ФК Зенит всея Руси
1457601061
Да нехрен их и звать. - Поставить жёсткое условие: стремишься играть в России и зарабатывать наши деньги - начни с того, что положи свой украинский паспорт и оформляй сперва статус беженца, и никаких переводов на Украину. Тоже мне. Свидомый Сабо агитирует скакунов: где скакть - где не скакать.
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Barsuk52
1457603400
куда лезет долбойоб
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Garrincha58
1457604713
жрите сало и не подавитесь гребаные хохлы
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alex1951
1457605448
Иожеф Сабо. Советский человек.Играл в сб.СССР. С возрастом произошли изменения в коре головного мозга, старческое,бывает....
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Sashka Reshetov
1457605804
Чертовы вы олени,хохлы!!! Пляшите под американскую дудку! Слабаки несчастные! Что осталось от вашей Украины?! Да ничего! Развалили страну! Опозорили себя! Еще что-то там про Россию говорите!
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Black Giz
1457611281
По счастью тебе ничего не предложат в России. Если только выйти на Красную площадь, чтобы люди посмотрели, как ты убьешься головой об стену Мавзолея, где дедушка Ленин лежит. Старый маразматик!!!
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Igreks
1457612628
к сожлению мысль о деньгах отбирает у людей здравий смысл. Вот и селезень не устоял перед грязными купюрками. Хотя я думаю что он и так уже не мало заработал за карьеру....но сколько бы этих купюрок не было их всегда человеку мало - будь то политик или футболист...
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Igreks
1457612699
Сабо красавчик. Затролил чётко
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