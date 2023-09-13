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    «Слабоватый парень»: Сабо – о Мудрике

    Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо недоволен игрой нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

    «Он слабоватый парень. Если в «Шахтере» он как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. В «Челси» – одни потери. Никто с ним не работает. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Андреем Шевченко, где рассказывал, как он должен вести себя на поле.

    Мудрик этого не знает. Он хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. Однако иногда нужно самому опуститься ниже за мячом. Вспомните хотя бы Гарри Кейна. Откуда он отдал голевую передачу [в матче отбора Евро-2024 против Украины (1:1)]? Вот с этого Мудрику нужно брать пример», – приводит слова Сабо телеграм-канал «УПЛ ТБ».

    • Украинец куплен зимой у «Шахтера» за 70 миллионов евро без учета бонусов.
    • Контракт до 2031 года.
    • У Мудрика 13 матчей за сборную Украины и тоже 0 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5388

      neveldomha 28 минут назад

      Мудрика брали как баласт к баблу. Все прекрасно понимают зачем он сдался Челси, чьи это были бабки и куда они ушли. К футболу это недоразумение не имеет никакого отношения.

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