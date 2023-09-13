«Слабоватый парень»: Сабо – о Мудрике

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо недоволен игрой нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Он слабоватый парень. Если в «Шахтере» он как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. В «Челси» – одни потери. Никто с ним не работает. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Андреем Шевченко, где рассказывал, как он должен вести себя на поле.

Мудрик этого не знает. Он хочет, чтобы ему дали мяч, и он на скорости все сделает. Однако иногда нужно самому опуститься ниже за мячом. Вспомните хотя бы Гарри Кейна. Откуда он отдал голевую передачу [в матче отбора Евро-2024 против Украины (1:1)]? Вот с этого Мудрику нужно брать пример», – приводит слова Сабо телеграм-канал «УПЛ ТБ».