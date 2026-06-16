Только один тренер провел на ЧМ больше матчей с одной сборной, чем Дешам

Франция играет с Сенегалом в первом туре группового этапа ЧМ-2026.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для главного тренера французской сборной Дидье Дешама это 20-я игра на чемпионатах мира.
Только один тренер в истории опережает Дешама по числу матчей ЧМ во главе одной сборной – это Хельмут Шен (ФРГ, 25).
Столько же матчей у Оскара Табареса (Уругвай) и Марио Загалло (Бразилия).
Если же учитывать работу в нескольких сборных, то больше 20 игр провели также Карлос Альберто Паррейра (23) и Луис Фелипе Сколари (21).
Источник: «Бомбардир»