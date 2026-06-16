40-летний вратарь Кабо-Верде звал на свидание российскую блогершу

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья, прославившийся благодаря успешной игре против Испании на ЧМ-2026, пытался познакомиться с девушкой из России.

Валерия ведет блог про танцы. Она рассказала, что Возинья звал ее на свидание в 2021 году на Кипре.

«Я не смотрю футбол. Как я офигела [когда увидела интервью Возиньи]. В 2021 году я была на Кипре, и в это время там отдыхал этот футболист 😆. Писал мне и звал на свидание», – призналась Валерия.

По ее словам, 40-летний футболист был приятным в общении, показался очень тактичным и вежливым.

Свидание так и не состоялось из-за возвращения Валерии в Москву.