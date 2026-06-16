Депутат Милонов – о болельщиках на ЧМ-2026: «Приехали свежие лохи, вот их и обувают»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов раскритиковал чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

«Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира.

Они на этом чемпионате мира заработают огромные деньги. У них всe хорошо, а у людей, которые туда поехали, не очень. Они знали, куда едут.

Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Там каждый божий день стрельба, убийства, похищения и ограбления. А если бы чемпионат мира в Сомали проводили... Надо быть большим фанатом футбола, чтобы подвергать себя такому риску.

Поехал в Мексику? Готовься взяться за ствол. Пиво по три тысячи рублей на стадионе – нормально. Картели немного пострадали, вложились. Не бесплатно же решение по странам-хозяйкам были приняты ФИФА. Люди вложились и теперь должны отбиться.

Какие ещe цены на запрещeнные вещества установили... Это отдельная история. Люди вложились в бизнес, поэтому все эти чемпионаты мира превратились в бизнес. У нас какого-то болельщика таксист обманул по стоимости, везя его из аэропорта в отель, и скандал был на всю страну.

Этот чемпионат мира, как проведение соревнований по плаванию в болоте с крокодилами. Конечно, они всех сожрут. Но когда такое событие проходит в Мексике, понятно, что бандиты местные, которые являются главной силой страны, будут отрываться на полную.

У нас другой менталитет. У нас люди с хулиганской ментальностью во время чемпионата мира решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично. За что им спасибо.

А там другой менталитет. Приехали лохи? Лох – не мамонт. Будем по полной грести! Туристы уедут и начнeтся война между синдикатами. А тут приехали свежие лохи, вот их и обувают», – заявил Милонов.