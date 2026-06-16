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  • Депутат Милонов – о болельщиках на ЧМ-2026: «Приехали свежие лохи, вот их и обувают»

Депутат Милонов – о болельщиках на ЧМ-2026: «Приехали свежие лохи, вот их и обувают»

16 июня, 23:53
12

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов раскритиковал чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

  • Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

«Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира.

Они на этом чемпионате мира заработают огромные деньги. У них всe хорошо, а у людей, которые туда поехали, не очень. Они знали, куда едут.

Какой нормальный человек поедет в столицу наркокартелей? Там каждый божий день стрельба, убийства, похищения и ограбления. А если бы чемпионат мира в Сомали проводили... Надо быть большим фанатом футбола, чтобы подвергать себя такому риску.

Поехал в Мексику? Готовься взяться за ствол. Пиво по три тысячи рублей на стадионе – нормально. Картели немного пострадали, вложились. Не бесплатно же решение по странам-хозяйкам были приняты ФИФА. Люди вложились и теперь должны отбиться.

Какие ещe цены на запрещeнные вещества установили... Это отдельная история. Люди вложились в бизнес, поэтому все эти чемпионаты мира превратились в бизнес. У нас какого-то болельщика таксист обманул по стоимости, везя его из аэропорта в отель, и скандал был на всю страну.

Этот чемпионат мира, как проведение соревнований по плаванию в болоте с крокодилами. Конечно, они всех сожрут. Но когда такое событие проходит в Мексике, понятно, что бандиты местные, которые являются главной силой страны, будут отрываться на полную.

У нас другой менталитет. У нас люди с хулиганской ментальностью во время чемпионата мира решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично. За что им спасибо.

А там другой менталитет. Приехали лохи? Лох – не мамонт. Будем по полной грести! Туристы уедут и начнeтся война между синдикатами. А тут приехали свежие лохи, вот их и обувают», – заявил Милонов.

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Источник: Legalbet
Чемпионат мира
Комментарии (12)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1781643975
А кто этого п..раса спрашивал про футбол.Его на премии Шансона недавно послали на х..,видно мало
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Таврида
1781644103
Займись проблемами своей страны, в Крыму беспилотники стаями летают, бензина нет, а тебя, *****, пиво на стадионах Мексики волнует.
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momwig_
1781644661
"Всех" - это название картеля П... Как его... Но в России праздник для ВСЕХ был до чемпионата. А там - для всех, включая картели, во время. Время - оно такое время...
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Snek
1781644725
Чья бы корова мычала, а этого деграданта - молчала.
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evgevg13
1781645708
Виталий Милонов:У нас другой менталитет. У нас люди с хулиганской ментальностью во время чемпионата мира решили не позорить родину и вели себя достаточно прилично.- это я про себя и таких как я.
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Давид59
1781649633
Ну что ж, хороший отчёт о ЧМ. Спасибо Милонову. Он, правда, из Москвы пишет. Типа, я там не был, но всё про них знаю. А вот Шмурнов сейчас там. И в своих репортажах светится от радости, и всё ему нравится. Вопрос: кому верим?
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алдан2014
1781651554
Господин депутат,смешно от вас депутатов такое слышать. Про пенсионный возраст напомнить? Это просто первое,что на ум пришло. Вы же ненавидите нас,простой народ. О каком празднике для народа вы тут говорите? Заработали на объектах..или не так? Вы на на свою недвижимость гляньте,вам на зарплату за сто лет не заработать. Сопите в тряпочку . Пардон,прорвало
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zlobny_zenitos
1781657101
Блин, Виталик, ты то откуда знаешь, что там за кадром происходит...лишь бы в воздух "газануть"...молчал бы лучше, не позорился.
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rash1959
1781674558
Ой, (мат), какой же он му...
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