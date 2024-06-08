84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе

Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что у футболистов должны быть ограничения в количестве секса.
«У молодого Андрея Шевченко была женщина старше него. Она хотела секса. Футболисту нельзя им заниматься в неограниченных количествах.
Перед матчем футболисты должны спать отдельно от жен. Это правильно. Секс забирает очень много сил», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.
- Сабо играл в футбол на профессиональном уровне в 1957-1972 годах.
- Затем он тренировал.
- В качестве игрока Сабо 4 раза выигрывал чемпионат СССР с киевским «Динамо».