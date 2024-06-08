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    • 84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе

    84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе

    Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что у футболистов должны быть ограничения в количестве секса.

    «У молодого Андрея Шевченко была женщина старше него. Она хотела секса. Футболисту нельзя им заниматься в неограниченных количествах.

    Перед матчем футболисты должны спать отдельно от жен. Это правильно. Секс забирает очень много сил», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

    • Сабо играл в футбол на профессиональном уровне в 1957-1972 годах.
    • Затем он тренировал.
    • В качестве игрока Сабо 4 раза выигрывал чемпионат СССР с киевским «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.06.2024 21:08
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1717870647
    84 года... Самое время поговорить о сексе.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717871912
    И денег забирает) Сафонов не даст соврать)
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    Spartak_forv@
    1717875518
    Из этой статьи выходит,что лучшие онанисты - это футболисты
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    erybov1965
    1717876464
    Исходя из логики Сабо,у наших футболистов "гарем" великовозрастных женщин.Но если говорить об обратном,Шевченко ведь добился,дай бог нашим футболерам.Так может быть, все наоборот.
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