84-летний Сабо объяснил, почему футболисты должны ограничивать себя в сексе

Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо заявил, что у футболистов должны быть ограничения в количестве секса.

«У молодого Андрея Шевченко была женщина старше него. Она хотела секса. Футболисту нельзя им заниматься в неограниченных количествах.

Перед матчем футболисты должны спать отдельно от жен. Это правильно. Секс забирает очень много сил», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.