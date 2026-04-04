Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Осиек: обзор матча 04 апреля 2026

Динамо Загреб
04.04.2026, суббота, 16:00
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
7 : 0
Завершен
Осиек
21' Л. Стойкович 31' Г. Видович 42' М. Зайц 58' Д. Бельо (П) 63' Г. Видович 68' Д. Бельо 81' Й. Мишич
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Осиек
Конец матча
Замена
S. Šunta ️️️️ Й. Мишич
83'
ГОЛ! 7:0! Й. Мишич
Пас отдал Л. Стойкович
81'
77'
Замена
I. Kolarik ️️️️ Й. Мерсинай
76'
Травма
Й. Мерсинай
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
72'
Замена
M. Valinčić ️️️️ N. Galešić
72'
ГОЛ! 6:0! Д. Бельо
Пас отдал А. Ходжа
68'
Замена
M. Lisica ️️️️ М. Бакрар
65'
Замена
А. Ходжа ️️️️ Г. Видович
65'
63'
Замена
Д. Чолина ️️️️ A. Jakupovic
ГОЛ! 5:0! Г. Видович
Пас отдал Д. Бельо
63'
ГОЛ с пенальти! 4:0! Д. Бельо
58'
46'
Замена
E. Hasić ️️️️ L. Jelenić
46'
Замена
T. Teklić ️️️️ S. Mikolcic
46'
Замена
️️️️ S. Akere
Второй тайм
45'
+1'
ГОЛ! 3:0! М. Зайц
Пас отдал Л. Стойкович
42'
ГОЛ! 2:0! Г. Видович
Пас отдал Л. Стойкович
31'
ГОЛ! 1:0! Л. Стойкович
21'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
11
Nail Omerović
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
24
Luka Posavec
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
2-3-1-4
40
Филипович
36
Домингес
26
Маккена
3
14
Мишич
8
Зайц
4
Стойкович
15
10
Видович
9
Бельо
71
Бакрар
3-1-3-3
31
Маленица
42
Гедес
5
Мерсинай
26
21
Бубанья
11
8
57
39
17
16
15
25
25
15
14
Мишич
41
41
14
Мишич
8
Зайц
14
14
8
Зайц
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
71
Бакрар
21
21
71
Бакрар
17
38
Чолина
38
Чолина
17
26
33
33
26
5
Мерсинай
49
49
5
Мерсинай
8
99
99
8
Остались в запасе
Динамо Загреб
Осиек
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Nikola Curcija
ВР
24
Luka Posavec
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
24
Luka Posavec
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Динамо Загреб - Осиек
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
7
Офсайды
1
2
Количество передач
534
280
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-2.72
-2.72
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
9109
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Осиек
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+