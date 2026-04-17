Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Вараждин: обзор матча 17 апреля 2026

Осиек
17.04.2026, пятница, 21:15
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Вараждин
11' I. Tavares 30' I. Tavares
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Вараждин
Конец матча
90'
Желтая карточка
M. Mladenovski
90'
+6'
85'
Желтая карточка
I. Canjuga
82'
Замена
М. Барач ️️️️ R. Punčec
81'
Травма
R. Punčec
Замена
В. Бубанья ️️️️ I. Kolarik
76'
67'
Замена
M. Marina ️️️️ Д. Пуцлин
67'
Замена
С. Илинкович ️️️️ A. Latković
Желтая карточка
I. Kolarik
63'
Замена
S. Mikolcic ️️️️ D. M. Mejia Moscoso
61'
Замена
Б. Баришич ️️️️ N. Omerović
61'
60'
Желтая карточка
T. Duvnjak
53'
Замена
N. Tepšić ️️️️ М. Вук
47'
Желтая карточка
Г. Сикошек
46'
Замена
T. Duvnjak ️️️️ L. Mamic
Замена
T. Teklić ️️️️ L. Jelenić
46'
Второй тайм
45'
+2'
Желтая карточка
S. Akere
33'
30'
ГОЛ! 0:2! I. Tavares
Пас отдал F. Maglica
27'
Желтая карточка
L. Mamic
11'
ГОЛ! 0:1! I. Tavares
Пас отдал A. Latković
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Nail Omerović
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
28
Ivan Canjuga
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
4-3-3
31
Маленица
38
Чолина
5
Мерсинай
26
49
11
57
6
39
34
16
4-1-3-1-1
1
13
14
20
Сикошек
23
6
Пуцлин
28
22
10
7
Вук
38
11
3
Баришич
3
Баришич
11
49
21
Бубанья
21
Бубанья
49
26
99
99
26
6
8
8
6
17
17
7
Вук
16
16
7
Вук
14
44
Барач
44
Барач
14
22
8
8
22
10
15
Илинкович
15
Илинкович
10
6
Пуцлин
24
24
6
Пуцлин
Остались в запасе
Осиек
Вараждин
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Осиек - Вараждин
2
5
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
15
Офсайды
1
3
Количество передач
586
209
Сейвы
5
5
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.53
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
3154
Новости команд
Все
Осиек
Вараждин
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+