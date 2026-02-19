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  • «Динамо» Загреб – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Динамо» Загреб – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 19:35
Динамо Загреб
19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Генк
44' Д. Бельо
15' Б. Хейнен 21' З. Эль Уахди 90' З. Эль Уахди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
30
Фран Топич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Генк
26
Тобиас Лаваль
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
8
Брайан Хейнен
(К) ЦП
38
Дан Хейманс
АП
14
Ярне Стекерс
АП
19
Константинос Карецас
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
23
Aaron Bibout
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
47
Patrik Horvat
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
97
Emile Doucouré
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
19
Яймар Медина
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
18
Robin Mirisola
ЦФ
4-3-2-1
25
Ливакович
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
22
Перес Винлёф
27
Мишич
30
Топич
8
Зайц
11
Ходжа
10
Стойкович
9
Бельо
3-1-1-3-2
26
Лаваль
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
8
Хейнен
10
Ито
19
Карецас
14
Стекерс
23
38
Хейманс
30
Топич
21
Лисица
21
Лисица
30
Топич
10
Стойкович
14
14
10
Стойкович
8
Зайц
40
Видович
40
Видович
8
Зайц
9
Бельо
71
Бакрар
71
Бакрар
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
14
Стекерс
21
21
14
Стекерс
10
Ито
11
Сор
11
Сор
10
Ито
19
Карецас
32
32
19
Карецас
23
18
18
23
Остались в запасе
Динамо Загреб
Генк
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
47
Patrik Horvat
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
97
Emile Doucouré
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
47
Patrik Horvat
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
97
Emile Doucouré
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Ники Хайен
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Исмаэль Беннасер
ЦП
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Рауль Торренте
ЦЗ
Генк
Точно не сыграют
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
Статистика матча Динамо Загреб - Генк
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
4
6
Офсайды
0
4
Количество передач
594
506
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.42
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Генк», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – «Генк»

«Динамо» Загреб – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Генк Динамо Загреб
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