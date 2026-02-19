19.02.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
4-3-2-1
25
Ливакович
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
22
Перес Винлёф
27
Мишич
30
Топич
8
Зайц
11
Ходжа
10
Стойкович
9
Бельо
3-1-1-3-2
26
Лаваль
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
8
Хейнен
10
Ито
19
Карецас
14
Стекерс
23
38
Хейманс
30
Топич
21
Лисица
21
Лисица
30
Топич
10
Стойкович
14
14
10
Стойкович
8
Зайц
40
Видович
40
Видович
8
Зайц
9
Бельо
71
Бакрар
71
Бакрар
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
14
Стекерс
21
21
14
Стекерс
10
Ито
11
Сор
11
Сор
10
Ито
19
Карецас
32
32
19
Карецас
23
18
18
23
Остались в запасе
Динамо Загреб
Генк
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
47
Patrik Horvat
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
97
Emile Doucouré
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
47
Patrik Horvat
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
97
Emile Doucouré
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Ники Хайен
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Генк
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Загреб - Генк
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
4
6
Офсайды
0
4
Количество передач
594
506
Сейвы
3
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.42
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб против «Генк», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Загреб – «Генк»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»