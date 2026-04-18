Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Риека: обзор матча 18 апреля 2026

Динамо Загреб
18.04.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Риека
5' Д. Бельо 86' Д. Бельо (П)
51' Т. Дантас (П) 71' Т. Дантас (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Риека
Завершен
90'
+8'
88'
Замена
Noel Bodetić ️️️️➡️️ Даниэль Аду-Аджей
ГОЛ с пенальти! 2:2! Дион Бельо
86'
85'
Желтая карточка
Степан Радельич
84'
Вторая желтая
Анте Орек
Замена
Matteo Perez Vinlöf ️️️️➡️️ Bruno Goda
76'
Гол отменен
Дион Бельо
73'
Замена
Mateo Lisica ️️️️➡️️ Монсеф Бакрар
71'
Замена
Marko Soldo ️️️️➡️️ Миха Зайц
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Тиагу Дантас
Желтая карточка
Moris Valinčić
64'
59'
Замена
Дуйе Чоп ️️️️➡️️ Мервейл Ндокит
57'
Желтая карточка
Анте Орек
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Тиагу Дантас
50'
Желтая карточка
Тиагу Дантас
Замена
Moris Valinčić ️️️️➡️️ Скотт Маккена
46'
45'
+2'
Замена
Арбер Ходжа ️️️️➡️️ Габриэль Видович
23'
Травма
Габриэль Видович
22'
16'
Замена
️️️️➡️️ Анель Хушич
15'
Травма
Анель Хушич
ГОЛ! 1:0! Дион Бельо
Пас отдал Монсеф Бакрар
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
20
Мервейл Ндокит
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
44
Иван Филипович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
2-3-1-4
1
Ливакович
36
Домингес
26
Маккена
3
27
Мишич
8
Зайц
7
Стойкович
15
71
Бакрар
9
Бельо
10
Видович
3-2-1-2-1
13
Зломислич
24
51
Хушич
23
Ласицкас
22
Орек
6
Радельич
26
Дантас
20
Ндокит
14
Гояк
18
Аду-Аджей
26
Маккена
25
25
26
Маккена
3
22
22
3
8
Зайц
14
14
8
Зайц
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
71
Бакрар
21
21
71
Бакрар
18
Аду-Аджей
91
91
18
Аду-Аджей
20
Ндокит
9
Чоп
9
Чоп
20
Ндокит
Остались в запасе
Динамо Загреб
Риека
33
Иван Невистич
ВР
44
Иван Филипович
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
44
Иван Филипович
ВР
42
Marko Zebić
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
79
Alasan Samateh
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Динамо Загреб - Риека
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
355
282
Сейвы
2
0
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
11178
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Риека
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+