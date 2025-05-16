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Прогноз на точный счёт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:19
Адана Демирспор - Хатайспор
17 мая 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
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7.00
Точный счёт 2:2
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17 мая на стадионе «Yeni Adana» состоится матч 36-го тура турецкой Суперлиги между командами, находящимися в кризисе. «Адана Демирспор» и «Хатайспор» отчаянно сражаются за выживание, но серия неудач и катастрофическая оборона с обеих сторон делают встречу непредсказуемой и потенциально богатой на голы.

«Адана Демирспор»

Команда из Аданы опустилась на предпоследнее место, имея всего -2 очка после вычетов. Поражение от «Бешикташа» (1:4) стало уже восьмым подряд в чемпионате. За последние 5 матчей клуб пропустил 16 голов, то есть в среднем по 3.2 мяча за игру.

Атакующий потенциал тоже невелик – только 3 забитых мяча за тот же отрезок. Тем не менее, команда всe же начала стабильно забивать: по голу в трeх последних матчах. Лучший бомбардир – Юсуф Бараси, 7 голов в сезоне.

Хозяева играют рискованно, но безрезультатно. При этом на родном стадионе «Адана» имеет хоть какую-то боеспособность, особенно в матчах с равными соперниками.

«Хатайспор»

Команда из Антакьи на 18-м месте и также в опасной зоне. Однако «Хатайспор» хотя бы цепляет ничьи – как, например, с «Гезтепе» (1:1) в последнем туре. Главной проблемой остаeтся защита: 15 пропущенных мячей в 5 матчах, в среднем – 3.0 гола за игру.

В то же время нападение выглядит живее: 7 забитых мячей, и команда отличалась в каждом из пяти последних матчей. Лидер атак – Билаль Бутобба, забивший 9 раз в 27 матчах.

Игра «Хатайспора» – это постоянные качели: атака работает, но оборона абсолютно провальная.

Факты о командах

«Адана Демирспор»

  • Проигрывает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних играх
  • В последних 5 турах – 3 забитых, 16 пропущенных голов
  • Средняя результативность в атаке – 0.60, в защите – 3.20

«Хатайспор»

  • Не выигрывает в 7 турах
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 турах – 7 забитых, 15 пропущенных
  • Средняя результативность в атаке – 1.40, в защите – 3.00

Личные встречи
43% (3)
43% (3)
14% (1)
11
Забитых мячей
6
1.57
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
3 : 3
03.09.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
3 : 0
05.03.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
1 : 1
04.09.2022
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Хатайспор
0 : 0
04.04.2022
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
1 : 0
07.11.2021
Хатайспор
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Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Хатайспор»

Встречаются две команды с ужасной формой и рассыпавшимися оборонительными линиями. Обе регулярно забивают, но ещe чаще пропускают. В такой ситуации наиболее логичным вариантом выглядит обмен голами и результативная ничья.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.30

7.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Хатайспор Адана Демирспор
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