17 мая на стадионе «Yeni Adana» состоится матч 36-го тура турецкой Суперлиги между командами, находящимися в кризисе. «Адана Демирспор» и «Хатайспор» отчаянно сражаются за выживание, но серия неудач и катастрофическая оборона с обеих сторон делают встречу непредсказуемой и потенциально богатой на голы.

«Адана Демирспор»

Команда из Аданы опустилась на предпоследнее место, имея всего -2 очка после вычетов. Поражение от «Бешикташа» (1:4) стало уже восьмым подряд в чемпионате. За последние 5 матчей клуб пропустил 16 голов, то есть в среднем по 3.2 мяча за игру.

Атакующий потенциал тоже невелик – только 3 забитых мяча за тот же отрезок. Тем не менее, команда всe же начала стабильно забивать: по голу в трeх последних матчах. Лучший бомбардир – Юсуф Бараси, 7 голов в сезоне.

Хозяева играют рискованно, но безрезультатно. При этом на родном стадионе «Адана» имеет хоть какую-то боеспособность, особенно в матчах с равными соперниками.

«Хатайспор»

Команда из Антакьи на 18-м месте и также в опасной зоне. Однако «Хатайспор» хотя бы цепляет ничьи – как, например, с «Гезтепе» (1:1) в последнем туре. Главной проблемой остаeтся защита: 15 пропущенных мячей в 5 матчах, в среднем – 3.0 гола за игру.

В то же время нападение выглядит живее: 7 забитых мячей, и команда отличалась в каждом из пяти последних матчей. Лидер атак – Билаль Бутобба, забивший 9 раз в 27 матчах.

Игра «Хатайспора» – это постоянные качели: атака работает, но оборона абсолютно провальная.

Факты о командах

«Адана Демирспор»

Проигрывает в 8 матчах подряд

Пропускает в 8 последних играх

В последних 5 турах – 3 забитых, 16 пропущенных голов

Средняя результативность в атаке – 0.60, в защите – 3.20

«Хатайспор»

Не выигрывает в 7 турах

Пропускает в 10 матчах подряд

В последних 5 турах – 7 забитых, 15 пропущенных

Средняя результативность в атаке – 1.40, в защите – 3.00

Личные встречи 43% (3) 43% (3) 14% (1) 11 Забитых мячей 6 1.57 В среднем за матч 0.86 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 17 тур Хатайспор 1 : 3 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 23 тур Адана Демирспор 0 : 1 Хатайспор Турция. Суперлига, 4 тур Хатайспор 3 : 3 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 24 тур Адана Демирспор 3 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 5 тур Хатайспор 1 : 1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 31 тур Хатайспор 0 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 12 тур Адана Демирспор 1 : 0 Хатайспор

Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Хатайспор»

Встречаются две команды с ужасной формой и рассыпавшимися оборонительными линиями. Обе регулярно забивают, но ещe чаще пропускают. В такой ситуации наиболее логичным вариантом выглядит обмен голами и результативная ничья.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: