17 мая на стадионе «Yeni Adana» состоится матч 36-го тура турецкой Суперлиги между командами, находящимися в кризисе. «Адана Демирспор» и «Хатайспор» отчаянно сражаются за выживание, но серия неудач и катастрофическая оборона с обеих сторон делают встречу непредсказуемой и потенциально богатой на голы.
«Адана Демирспор»
Команда из Аданы опустилась на предпоследнее место, имея всего -2 очка после вычетов. Поражение от «Бешикташа» (1:4) стало уже восьмым подряд в чемпионате. За последние 5 матчей клуб пропустил 16 голов, то есть в среднем по 3.2 мяча за игру.
Атакующий потенциал тоже невелик – только 3 забитых мяча за тот же отрезок. Тем не менее, команда всe же начала стабильно забивать: по голу в трeх последних матчах. Лучший бомбардир – Юсуф Бараси, 7 голов в сезоне.
Хозяева играют рискованно, но безрезультатно. При этом на родном стадионе «Адана» имеет хоть какую-то боеспособность, особенно в матчах с равными соперниками.
«Хатайспор»
Команда из Антакьи на 18-м месте и также в опасной зоне. Однако «Хатайспор» хотя бы цепляет ничьи – как, например, с «Гезтепе» (1:1) в последнем туре. Главной проблемой остаeтся защита: 15 пропущенных мячей в 5 матчах, в среднем – 3.0 гола за игру.
В то же время нападение выглядит живее: 7 забитых мячей, и команда отличалась в каждом из пяти последних матчей. Лидер атак – Билаль Бутобба, забивший 9 раз в 27 матчах.
Игра «Хатайспора» – это постоянные качели: атака работает, но оборона абсолютно провальная.
Факты о командах
«Адана Демирспор»
- Проигрывает в 8 матчах подряд
- Пропускает в 8 последних играх
- В последних 5 турах – 3 забитых, 16 пропущенных голов
- Средняя результативность в атаке – 0.60, в защите – 3.20
«Хатайспор»
- Не выигрывает в 7 турах
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В последних 5 турах – 7 забитых, 15 пропущенных
- Средняя результативность в атаке – 1.40, в защите – 3.00
Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Хатайспор»
Встречаются две команды с ужасной формой и рассыпавшимися оборонительными линиями. Обе регулярно забивают, но ещe чаще пропускают. В такой ситуации наиболее логичным вариантом выглядит обмен голами и результативная ничья.
Прогноз на точный счeт: 2:2
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.30