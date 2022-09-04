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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Адана Демирспор
Хатайспор - Адана Демирспор: обзор матча 04 сентября 2022
Хатайспор
04.09.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
21'
О. Эргюн
90+9'
Т. Санук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Адана Демирспор
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Т. Санук
Желтая карточка
Р. Рибейру
90'
+7
Желтая карточка
Э. Кардешлер
90'
+4
Замена
М. Чагыран
️️️️
О. Эргюн
84'
82'
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
О. Враньеш
️️️️
К. Ахмет Черекчи
80'
Замена
Р. Абид
️️️️
М. Буджемаа
79'
Желтая карточка
С. Адекугбе
75'
73'
Желтая карточка
А. Оникуру
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
72'
Желтая карточка
С. Фалет
72'
72'
Желтая карточка
Э. Эзбир
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
К. Варга
66'
63'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Сари
63'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Б. Ассомбалонга
46'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ! 1:0!
О. Эргюн
Пас отдал
А. Эль-Кааби
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
26
Кан Канак
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кардешлер
3
Адекугбе
15
Йылмаз
5
Фалет
8
Буджемаа
4
Эргюн
22
Черекчи
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
7
Варга
9
Эль-Кааби
3-1-4-1-1
25
Эзбир
5
Санук
4
Акайдын
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
20
Бельханда
5
Ндиайе
22
Свенссон
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
22
Черекчи
22
Враньеш
22
Враньеш
22
Черекчи
7
Варга
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
7
Варга
4
Эргюн
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Эргюн
8
Буджемаа
14
Абид
14
Абид
8
Буджемаа
7
Сари
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Сари
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
20
Бельханда
70
Йылдыз
70
Йылдыз
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
22
Дзюба
22
Дзюба
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Хатайспор
Адана Демирспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
50
Эрхун Эзтюмер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
50
Эрхун Эзтюмер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Хатайспор - Адана Демирспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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