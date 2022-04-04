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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Адана Демирспор
Хатайспор - Адана Демирспор: обзор матча 04 апреля 2022
Хатайспор
04.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Адана Демирспор
Вторая желтая
М. Буджемаа
90'
+5
Желтая карточка
М. Буджемаа
90'
83'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Х. Рассул
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
82'
78'
Желтая карточка
S. Kurt
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Я. Бензия
75'
73'
Замена
S. Kurt
️️️️
Г. Инлер
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
63'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Б. Бьярнасон
Желтая карточка
И. Сакей
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
5
Исаак Сакей
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Моанд
22
Черекчи
22
Курукук
53
Оксюз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
5
Сакей
12
Лобжанидзе
8
Бензия
92
Диуф
9
Эль-Кааби
3-1-4-1-1
49
Мурич
4
Акайдын
5
Санук
5
Рассул
21
Стамбули
8
Акинтола
8
Бьярнасон
22
Свенссон
88
Инлер
8
Варгас
45
Балотелли
8
Бензия
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
8
Бензия
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
5
Рассул
3
Улудаг
3
Улудаг
5
Рассул
8
Бьярнасон
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
8
Бьярнасон
88
Инлер
8
8
88
Инлер
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
Остались в запасе
Хатайспор
Адана Демирспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
39
Ведат Каракуш
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Emrecan Uzun
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Хатайспор - Адана Демирспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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