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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Адана Демирспор
Хатайспор - Адана Демирспор: обзор матча 03 сентября 2023
Хатайспор
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Адана Демирспор
53'
К. Страндберг
73'
К. Страндберг (П)
75'
Ф. Деле-Баширу
40'
Ш. Ндиайе
84'
Э. Гравийон
89'
Р. Абид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Адана Демирспор
Желтая карточка
К. Алиджи
90'
+7
Замена
O. Ari
️️️️
К. Страндберг
90'
+1
Замена
М. Матондо
️️️️
Ж. Фернандеш
90'
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Р. Абид
88'
Желтая карточка
С. Гюлер
85'
Замена
Нани
️️️️
Э. Гравийон
84'
ГОЛ! 3:2!
Э. Гравийон
Желтая карточка
Б. Бекароглу
81'
81'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
К. Страндберг
79'
79'
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
75'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
К. Страндберг
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Страндберг
73'
65'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Д. Акинтола
65'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Б. Стамбули
Замена
Р. Абид
️️️️
Э. Беяз
62'
Желтая карточка
Э. Беяз
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Страндберг
Пас отдал
Ж. Фернандеш
53'
Замена
К. Алиджи
️️️️
Э. Джан Аксой
46'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
Г. Саглам
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Ю. Сари
Желтая карточка
Э. Джан Аксой
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
26
Onur Ari
ЦФ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-4-2-1
1
Кардешлер
57
Аксой
86
Бекароглу
3
Килама
22
Черекчи
10
Страндберг
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
17
Беяз
61
Саглам
11
Фернандеш
3-1-4-1-1
25
Эзбир
55
Гравийон
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
8
Акинтола
22
Свенссон
20
Бельханда
8
Акбаба
27
Ндиайе
57
Аксой
22
Алиджи
22
Алиджи
57
Аксой
11
Фернандеш
88
Матондо
88
Матондо
11
Фернандеш
17
Беяз
14
Абид
14
Абид
17
Беяз
61
Саглам
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
61
Саглам
10
Страндберг
26
26
10
Страндберг
8
Акинтола
10
Эрдоган
10
Эрдоган
8
Акинтола
21
Стамбули
5
Ндиайе
5
Ндиайе
21
Стамбули
55
Гравийон
17
Нани
17
Нани
55
Гравийон
13
Родригес
99
Ньянг
99
Ньянг
13
Родригес
Остались в запасе
Хатайспор
Адана Демирспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Остались в запасе
18
Goran Karačić
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Хатайспор - Адана Демирспор
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
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