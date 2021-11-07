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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Хатайспор
Адана Демирспор - Хатайспор: обзор матча 07 ноября 2021
Адана Демирспор
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
65'
Ю. Акгюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Хатайспор
Желтая карточка
С. Гюлер
90'
+5
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Й. Свенссон
90'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Акинтола
90'
89'
Замена
E. Çolak
️️️️
М. Буджемаа
Замена
С. Гюлер
️️️️
Ю. Акгюн
85'
76'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
76'
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Мимароглу
️️️️
М. Варгас
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
73'
68'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
Желтая карточка
Ю. Акгюн
66'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Акгюн
65'
52'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
С. Акайдын
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
7
Мохаммед Камара
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
3-1-2-1-3
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
8
Варгас
45
Балотелли
8
Акинтола
11
Акгюн
3-3-5
3
Адекугбе
22
Черекчи
53
Оксюз
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
92
Диуф
9
Эль-Кааби
10
Траоре
20
Рибейру
22
Курукук
1
Моанд
22
Свенссон
17
17
22
Свенссон
11
Акгюн
6
Гюлер
6
Гюлер
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Акинтола
8
Варгас
77
Мимароглу
77
Мимароглу
8
Варгас
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
96
96
8
Буджемаа
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
Остались в запасе
Адана Демирспор
Хатайспор
35
Ферхат Каплан
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Главный тренер
Самет Айбаба
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Адана Демирспор - Хатайспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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