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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Хатайспор
Адана Демирспор - Хатайспор: обзор матча 27 января 2024
Адана Демирспор
27.01.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Хатайспор
44'
Нани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Хатайспор
Вторая желтая
С. Гюлер
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ю. Эрдоган
90'
+3
Замена
F. Shehu
️️️️
Б. Стамбули
87'
Желтая карточка
Э. Гравийон
85'
84'
Замена
К. Алиджи
️️️️
О. Матур
83'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Ж. Фернандеш
77'
Желтая карточка
В. Бекай
69'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Г. Саглам
68'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Дадашов
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Нани
67'
58'
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
Желтая карточка
Д. Акинтола
57'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
52'
49'
Замена
В. Бекай
️️️️
Э. Кардешлер
48'
Желтая карточка
Р. Дадашов
Желтая карточка
С. Гюлер
48'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
(К)
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
3-3-1-3
1
Махаммадалиев
6
Гюлер
55
Гравийон
77
Дурсун
10
Эрдоган
21
Стамбули
2
Кокчалыш
8
Акинтола
17
Нани
20
Мишу
8
Акбаба
3-1-2-2-2
1
Кардешлер
3
Килама
15
Йылмаз
31
Матур
88
Матондо
16
Деле-Баширу
22
Черекчи
61
Саглам
99
Ривас
11
Фернандеш
9
Дадашов
10
Эрдоган
4
Сиссе
4
Сиссе
10
Эрдоган
17
Нани
8
Айдоган
8
Айдоган
17
Нани
21
Стамбули
29
29
21
Стамбули
1
Кардешлер
12
Бекай
12
Бекай
1
Кардешлер
31
Матур
22
Алиджи
22
Алиджи
31
Матур
9
Дадашов
8
Буджемаа
8
Буджемаа
9
Дадашов
61
Саглам
18
Ходжич
18
Ходжич
61
Саглам
11
Фернандеш
10
Страндберг
10
Страндберг
11
Фернандеш
Остались в запасе
Адана Демирспор
Хатайспор
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
17
Motez Nourani
ЦП
Остались в запасе
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Адана Демирспор - Хатайспор
4
1
4
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
24
Офсайды
4
4
Количество передач
426
270
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
New Adana Stadium, Adana
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