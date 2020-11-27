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Фаузи Гулам
Фаузи Гулам
Завершил карьеру
1 февраля 1991 (35)
#13 | Защитник
188 см | 80 кг
Алжир | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Уинкс, Пепе и Винисиус – в команде недели в Лиге Европы
2020.11.27 13:50
«Наполи» хочет выручить 200 миллионов, продав четырех игроков
2020.05.24 09:20
3
Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана
2019.11.11 17:49
5
Il Mattino: «Наполи» продаст Гулама и Руя, клуб интересуется 5 защитниками
2019.04.27 13:43
«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Гуламу в размере 45 миллионов
2018.10.17 16:57
«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Гулама 55 миллионов, а самому игроку платить около 6 миллионов в год
2018.10.13 16:49
1
Защитник «Наполи» Гулам восстановился от травмы. Он не играл 10 месяцев
2018.09.07 17:40
1
«Бавария» заинтересована в приобретении защитника «Наполи» Гулама
2018.03.31 17:27
Защитник «Наполи» Гулам интересен «ПСЖ»
2018.03.25 18:59
Гулам может сменить «Наполи» на «Манчестер Юнайтед»
2018.03.25 07:12
«Наполи» заявил, что Гулам выбыл на месяц, а не на год
2018.02.10 08:41
Защитник «Наполи» Гулам может пропустить год из-за травмы
2018.02.10 06:06
«Наполи» продаст Гулама «Манчестер Юнайтед», если англичане предложат 60 миллионов
2018.01.02 23:13
4
«Атлетико» не устроило предложение «Наполи» по Врсалько
2017.11.24 18:43
5
«Наполи» договорился о новом контракте с Гуламом, который порвал крестообразные связки
2017.11.10 13:25
«Наполи» может заменить травмированного Гулама на Врсалько
2017.11.03 13:39
Защитник «Наполи» Гулам порвал крестообразные связки
2017.11.02 15:39
3
«Наполи» готов утроить зарплату Гуламу и не допустить его переход в «Манчестер Сити»
2017.10.14 07:49
«Манчестер Сити» интересен Гулам
2017.10.05 12:58
«Милан» летом готов потратить 150 миллионов на покупку новых игроков
2017.05.20 11:40
17
Защитник «Наполи» Гулам может перейти в «Милан»
2017.04.30 00:06
1
«Атлетико» присматривается к защитнику «Наполи» Гуламу
2017.04.14 08:15
Гулам не хочет продлевать контракт с «Наполи»
2017.04.02 08:59
1
«Наполи» рассматривает Конти и Гримальдо в качестве возможной замены Гуламу
2017.03.25 15:16
Гулам находится в сфере интересов «Арсенала»
2017.02.25 12:27
СМИ: «Наполи» решил продать Гулама
2017.01.23 10:13
Защитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ» за 20 миллионов
2017.01.06 00:14
«Бавария» предлагает защитнику «Наполи» четырехлетний контракт
2016.12.30 07:05
1
«Реал» нацелился на приобретение Гулама
2016.12.25 09:39
1
«Атлетико» намерен поспорить с «Челси» за Гулама
2016.12.07 18:27
1
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