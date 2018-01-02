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    «Наполи» продаст Гулама «Манчестер Юнайтед», если англичане предложат 60 миллионов

    Защитник «Наполи» Фаузи Гулам может перейти в «Манчестер Юнайтед». Неаполитанцы готовы отпустить 26-летнего игрока в Англию, если «красные дьяволы» предложат 60 миллионов евро.

    Отметим, что в настоящее время алжирец травмирован: в ноябре в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» футболист порвал крестообразные связки.

    Напомним, недавно «Наполи» продлил контракт с Гуламом до лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 встреч, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Tuttosport

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    02.01.2018 23:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 3 января 2018, 12:46

      Кто такой)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 3 января 2018, 11:25

      Я впервые о нем слышу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ice van Reed 3 января 2018, 02:24

      Кто-это?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 23:20

      С такими крестами и 60 млн? Странно!

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