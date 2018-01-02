«Наполи» продаст Гулама «Манчестер Юнайтед», если англичане предложат 60 миллионов

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам может перейти в «Манчестер Юнайтед». Неаполитанцы готовы отпустить 26-летнего игрока в Англию, если «красные дьяволы» предложат 60 миллионов евро.

Отметим, что в настоящее время алжирец травмирован: в ноябре в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» футболист порвал крестообразные связки.

Напомним, недавно «Наполи» продлил контракт с Гуламом до лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 встреч, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.