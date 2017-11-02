Защитник «Наполи» Гулам порвал крестообразные связки

«Наполи» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил «Манчестер Сити» – 2:4.

На 31-й минуте защитник итальянского клуба Фаузи Гулам покинул поле из-за проблем с правым коленом.

Утром 26-летний алжирец прошел медобследование в Риме. Процедура выявила полный разрыв крестообразных связок. Завтра игрок вернется в Неаполь для операции. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ожидается, что сроки восстановления Гулама станут известны после операции.

Защитник пополнил состав «Наполи» в январе 2014 года, перейдя из «Сент-Этьена» за 5 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.