Il Mattino: «Наполи» продаст Гулама и Руя, клуб интересуется 5 защитниками

Крайние защитники «Наполи» Эльсеид Хюсай, Фаузи Гулам, Мариу Руй и Кевин Малку покинут команду летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.
Сообщается, что первый конфликтует с тренером Карло Анчелотти, второй не набрал форму после длительной травмы, а остальные потеряли место в стартовом составе.
Итальянский клуб рассматривает варианты покупки Мануэля Лаццари (СПАЛ), Кирана Триппьера («Тоттенхэм»), Алехандро Гримальдо («Бенфика») и Бена Чилвела («Хаддерсфилд Таун»).
- После 33 туров чемпионата Италии занимает 2 место в турнирной таблице.
- Ранее «Ювентус» гарантировал себе досрочное чемпионство.