Il Mattino: «Наполи» продаст Гулама и Руя, клуб интересуется 5 защитниками

Крайние защитники «Наполи» Эльсеид Хюсай, Фаузи Гулам, Мариу Руй и Кевин Малку покинут команду летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

Сообщается, что первый конфликтует с тренером Карло Анчелотти, второй не набрал форму после длительной травмы, а остальные потеряли место в стартовом составе.

Итальянский клуб рассматривает варианты покупки Мануэля Лаццари (СПАЛ), Кирана Триппьера («Тоттенхэм»), Алехандро Гримальдо («Бенфика») и Бена Чилвела («Хаддерсфилд Таун»).