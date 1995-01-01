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    Il Mattino: «Наполи» продаст Гулама и Руя, клуб интересуется 5 защитниками

    Крайние защитники «Наполи» Эльсеид Хюсай, Фаузи Гулам, Мариу Руй и Кевин Малку покинут команду летом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

    Сообщается, что первый конфликтует с тренером Карло Анчелотти, второй не набрал форму после длительной травмы, а остальные потеряли место в стартовом составе.

    Итальянский клуб рассматривает варианты покупки Мануэля Лаццари (СПАЛ), Кирана Триппьера («Тоттенхэм»), Алехандро Гримальдо («Бенфика») и Бена Чилвела («Хаддерсфилд Таун»).

    • После 33 туров чемпионата Италии занимает 2 место в турнирной таблице.
    • Ранее «Ювентус» гарантировал себе досрочное чемпионство.

    Источник: Football Italia

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