«Наполи» может заменить травмированного Гулама на Врсалько

Вчера «Бомбардир» писал о разрыве крестообразных связок колена у защитника «Наполи» Фаузи Гулама. Согласно ряду итальянских СМИ, алжирец пропустит остаток сезона.

Неаполитанский клуб может заменить Гулама защитником «Атлетико» Шиме Врсалько. Об этом сообщил ресурс Football Italia.

Хорват пополнил состав мадридцев в июле 2016 года, перейдя из «Сассуоло» за 16 миллионов евро. Прежде выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо». В текущем сезоне Врсалько провел пять матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.

Защитник не играл с марта по июль – также из-за травмы крестообразных связок.