«Наполи» договорился о новом контракте с Гуламом, который порвал крестообразные связки

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам договорился с клубом о продлении контракта. Ожидается, что алжирец подпишет соглашение сроком до июня 2023 года. Об этом сообщил ресурс Area Napoli со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:4) Гулам получил полный разрыв крестообразных связок. Сроки восстановления 26-летнего футболиста неизвестны.

По условиям нового контракта защитник будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год. Сумма его выкупа увеличится до 35 миллионов. Источник уточнил, что для завершения сделки необходима только подпись президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Гулам пополнил состав клуба в январе 2014 года, перейдя из «Сент-Этьена». Сумма сделки составила 5 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 17-ти играх, забив два гола и отдав пять результативных передач.