«Атлетико» не устроило предложение «Наполи» по Врсалько

«Бомбардир» писал об интересе «Наполи» к защитнику «Атлетико» Шиме Врсалько. Итальянский клуб расценивает игрока как замену для Фаузи Гулама, получившего полный разрыв крестообразный связок.

Согласно Football Espana, неаполитанская сторона предложила за хорвата 14 миллионов евро. Мадридский клуб рассчитывает заработать на трансфере 25-летнего футболиста не менее 20-ти миллионов.

В текущем сезоне Врсалько принял участие в 5-ти матчах команды Диего Симеоне во всех турнирах.

С марта по июль футболист был вне игры из-за также из-за травмы крестообразной связки колена.