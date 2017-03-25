«Наполи» рассматривает Конти и Гримальдо в качестве возможной замены Гуламу

«Наполи» начал поиски кандидатов на замену защитнику Фаузи Гуламу. Основным претендентом является Андреа Конти из «Аталанты». Кроме того, «адзурри» рассматривает вариант с приобретением игрока обороны «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Соглашение 26-летнего алжирца с «партенопейцами» истекает следующим летом. Ранее появилась информация, что неаполитанцы готовы расстаться с футболистом, который интересен «Челси» и «Манчестер Сити», в период ближайшего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Гулам провел 30 матчей, отметившись семью голевыми передачами.