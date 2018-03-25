Защитник «Наполи» Гулам интересен «ПСЖ»

«ПСЖ» может купить у «Наполи» левого защитника Фаузи Гулама. Алжирец не играл с ноября из-за двух серьезных травм колена, однако вернулся к тренировкам на этой неделе.

Сумма отступных за футболиста составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Гуламу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Контракт защитника с «Наполи» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 17-ти поединках, забил два гола и сделал пять результативных передач.