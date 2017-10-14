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    «Наполи» готов утроить зарплату Гуламу и не допустить его переход в «Манчестер Сити»

    «Наполи» намерен попытаться продлить контракт с защитником Фаузи Гуламом. Клуб также не собирается продавать игрока в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что футболист уже летом станет свободным агентом. Как сообщается, «Наполи» готов утроить зарплату Гулама и довести ее до 3,5 миллиона евро плюс бонусы. Клуб также согласен игроку выплатить единовременный платеж в размере 6 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что к 26-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити». Рыночная стоимость алжирца оценивается в 17 миллионов евро.

    Защитник в текущем сезоне провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    14.10.2017 07:49
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